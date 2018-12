La Grande Nevicata del 18-19 dicembre 2009 sul Centro-Nord Italia

retemeteoamatori

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Fra il 16 e il 22ilè stato interessato da frequenti irruzioni di aria artica che hanno spesso trovato il contributo umido proveniente dall’oceano Atlantico.Queste configurazioni sono in genere alla base di abbondanti nevicate fino a bassa quota – in questo caso in pianura – sulla Toscana e sul-estno, più ai margini invece il Piemonte.In questo articolo ripercorreremo la cronaca dell’evento in Toscana, più precisamente in provincia di Pistoia, premettendo che la neve in tale occasione ha interessato oltre alla Toscana anche l’Emilia-Romagna, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia (dove si sono registrate delle temperature minime straordinarie) e parte della Lombardia con accumuli ovunque compresi fra i 15 e i 30 cm di neve in pianura:Cronaca dell’Evento Fra il 17 e il 21del ...