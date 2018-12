La Fed sfida Trump | verso aumento dei tassi di interesse in USA

LIVE Sci di fondo - Sprint Davos 2018 in DIRETTA : Federico Pellegrino sfida Klaebo per la vittoria. Eliminata nei quarti Greta Laurent : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove Sprint che aprono il weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo maschile e femminile 2018-2019 a Davos, in Svizzera. Anche questa settimana si va sulla neve a tecnica libera. Sarà ancora una volta duello tra Federico Pellegrino e Johannes Klaebo su questa che è una delle nevi più amate dall’italiano, vincitore per due volte nel 2014 e 2015 e a podio in due ulteriori occasioni. ...

Amadeus sfida Federica Panicucci : Rai contro Mediaset a Capodanno - il bruttissimo sospetto : sfida durissima per Federica Panicucci . Sarà infatti Amadeus il suo diretto avversario la notte di Capodanno su Raiuno , per il tradizionale veglione di San Silvestro in tv. Da Matera il conduttore ...

Calcio e basket - sport al femminile : la sfida del futuro per le nostre Federazioni : Calcio e basket, sport al femminile. Riforme e Pari Opportunità. Il Convegno a Milano con i presidenti Ghirelli e Petrucci, Capotondi e Invernizzi Le sfide del futuro per Calcio e basket passano anche attraverso i ruoli che potranno assumere le donne nelle posizioni dirigenziali e in quelle tecniche nelle istituzioni come nei club. Se ne è parlato a Milano nel convegno a cura di Lega Pro e Federazione Italiana Pallacanestro Calcio e ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Detti a caccia della top3 nei 400 sl - Cusinato sfida Hosszu e Federica Pellegrini cerca la medaglia n.50 : Il 2018 è ormai agli sgoccioli ma per i nuotatori c’è ancora una grande manifestazione da onorare: i Mondiali 2018 in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Da domani, fino al 16 dicembre, sarà la piscina asiatica ad attrarre l’attenzione dei media e degli appassionati. Una competizione che per l’Italia, da un certo punto di vista, è di passaggio per la rassegna iridata 2019 in Corea del Sud (vasca lunga) perché il fine ultimo sono ...

Previsioni 2019 - volatilità e una parola d'ordine : non sfidare la Fed : Il rischio di recessione rimarrà basso, ma il premio di crescita si dovrebbe ridurre Parlando di economia reale, ci sono due elementi su cui rimanere sempre focalizzati: livello e dinamica. Anche se ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Lillehammer 2018 in DIRETTA : iniziano le finali - Federico Pellegrino sfida Klaebo e Bolshunov! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo di venerdì 30 novembre. Dopo il fine settimana di Ruka, quest’anno il primo trittico di competizioni del circuito maggiore si terrà a Lillehammer, in Norvegia, terra che evoca dolcissimi ricordi al fondo italiano. Oggi si disputano le Sprint a tecnica libera maschile e femminile. Tra i protagonisti ci sarà l’azzurro Federico Pellegrino, che partirà con ...

ATP Finals – Zverev lancia la sfida a Federer senza paura : “match duro - ma non mi accontento della semifinale” : Alexander Zverev lancia la sfida a Roger Federer in vista della semifinale delle ATP Finals: il tedesco cerca la vittoria e spiega di non volersi ‘accontentare’ Qulificatosi come secondo nel Gruppo A delle ATP Finlas, quello intitolato in onore di Guga Kuerten, Alexander Zverev guarda con fiducia alla sfida contro Roger Federer. Il talentino tedesco, secondo nel suo girone solo ad un super Novak Djokovic, ha spiegato alla ...

ATP Finals – Zverev batte Isner e si qualifica : il tedesco si impone in 2 set e prenota la sfida contro Federer : Alexander Zverev vince il terzo e ultimo match del Gruppo A: il tedesco supera Isner e si qualifica per la semifinale contro Roger Federer Bastano 1 ora e 22 minuti ad Alexander Zverev per staccare il pass per le semifinali delle ATP Finals. Il talentino tedesco, presentatosi a Londra da numero 5 al mondo, ha superato in due set John Inser, vincendo la partita con il punteggio di 7-6 (7-5 al tie-break) / 6-3. Alexander Zverev ha dunque ...

Finale Fed Cup – Al via domani la grande sfida : Strycova e Kenin aprono le danze : Sarà la sfida tra Strycova e Kenin ad aprire le danze della Finale di Fed Cup tra Repubblica Ceca e USA Saranno Barbora Strycova e Sofia Kenin ad aprire domani alle 14 la Finale della Fed Cup 2018 tra Repubblica Ceca e Stati Uniti in programma nel week-end sul veloce indoor della “O2 Arena” di Praga. A seguire Katerina Siniakova affronta Alison Riske. I due capitani hanno dunque scelto di non schierare in singolare le loro ...

Federico sfida l'autismo e vola ad Abu Dhabi : il 24enne romano nuoterà ai Giochi Mondiali : I problemi di Federico si sono manifestati solo dopo un anno di età, quando Federico ha lentamente smesso di parlare chiudendosi nel suo mondo. La diagnosi è venuta a due anni e mezzo. Da quel ...