La Fed non cede a Trump e alza i tassi. Prudenza sulle strette nel 2019 : La Federal Reserve ha alzato i tassi a breve di 25 punti base, al 2,25-2,50 per cento. La decisione era attesa dai mercati. Ma era tutt'altro che scontata per le pressioni degli ultimi giorni arrivate dalla Casa Bianca. Donald Trump in più occasioni ha invitato la banca centrale americana e il suo presidente Jerome Powell a «non fare un altro errore», ad “ascoltare il mercato» e a «non guardare solo ai numeri»...

Satta-Boateng è crisi. Melissa non indossa più la Fede? : Melissa Satta , tre mesi fa, aveva chiamato a raccolta i tifosi del Sassuolo ad abbonarsi allo stadio : 'Ci siamo io e Federica Nargi, un motivo in più per abbonarsi al Sassuolo. E quando ricapita un'...

Sci alpino - Coppa del Mondo Val Gardena 2018 : le parole di Federica Brignone e Francesca Marsaglia al termine del supergigante : Dopo il podio di Nicol Delago di ieri in discesa libera, oggi in Val Gardena si è disputato il supergigante femminile: purtroppo oggi la squadra italiana non è riuscita a salire sul podio, ma va comunque sottolineato il sesto posto di Francesca Marsaglia, che ha sfiorato il miglior piazzamento in carriera. Meno bene Federica Brignone, oltre la 20ma posizione. Ai microfoni della Rai Brignone, scesa col pettorale numero 17, prima ...

Ecotassa : Anfia-Federauto-Unrae - colpite non solo auto lusso : TORINO - 'Le analisi della misura nella sua nuova riformulazione, evidenziano come ad essere colpite dal malus, non saranno solo le autovetture di lusso o di grossa cilindrata, peraltro già ...

Trump contro rialzi tassi : 'Spero che Fed legga WSJ Editorial - non rendete mercato più illiquido' : "Spero che chi è alla Fed leggerà il Wall Street Journal Editorial, prima di commettere un nuovo errore. Ancora, non rendete il mercato più illiquido di quello che già è. E basta con i 50 B's. Cercate ...

'Amici - amori e amanti' a teatro : 'Non fate come noi - siate Fedeli' : Due coppie, quattro amici e un'infinità di bugie e tradimenti. 'Amici, amori e amanti' è il titolo della divertente commedia di Florian Zeller, uno degli autori più rappresentati del teatro francese ...

Anfia - Unrae e Federauto : 'Basta tasse su auto. Ricorda superbollo e non ha effetti su inquinamento' : TORINO - 'La nuova tassa Ricorda il superbollo, non ha effetti sulla riduzione dell'inquinamento, crea un ammanco nel bilancio dello Stato e impatterà sull'occupazione del...