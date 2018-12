La corsa ai regali di Natale si fa anche online I Consigli della Polizia per evitare le

leccenews24

: RT @RegioneLazio: Corsa agli ultimi regali? Vai sul portale dedicato alle Strade del Commercio! Tante realtà in un unico luogo. ? https://… - Italpress : RT @RegioneLazio: Corsa agli ultimi regali? Vai sul portale dedicato alle Strade del Commercio! Tante realtà in un unico luogo. ? https://… - Ossmeteobargone : RT @RegioneLazio: Corsa agli ultimi regali? Vai sul portale dedicato alle Strade del Commercio! Tante realtà in un unico luogo. ? https://… - radiotime : Durante RadioVirus? capiremo finalmente come funziona il fenomeno virale della corsa ai regali. Gli OGM alle prese… -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Ladi Stato scende in campo per "salvare" lo shopping natalizio. Nasce una guida conpratici e suggerimenti per acquistare in rete.