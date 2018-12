La cena di Natale: trama, cast e trailer del film | 19 dicembre

ilnotiziangolo

: Cena di Natale ??????? #interchristmasmagic #natale #navidad @Inter - borjavalero20 : Cena di Natale ??????? #interchristmasmagic #natale #navidad @Inter - claudioruss : Anastasio alla cena di Natale del Napoli: “Canzone per Ancelotti? Non mi metto a fare canzoni ad ogni allenatore ch… - claudioruss : Direttamente dal ristorante al Vomero, le immagini dell'arrivo dei calciatori del #Napoli per la cena sociale di Na… -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Ladiè ilche Rai 1 propone per la sua prima serata di oggi, 192018. L’appuntamento è previsto per le 21.25 circa ed è una pellicola del genere commedia e sentimentale diretta da Marco Ponti e con protagonisti Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti. Prima di assistere alla messa in onda, scopriamo le curiosità sulLadicompleto,e come guardarlo in streaming.Ladie anticipazioniDopo il capitolo precedente, Io amo solo te, seguiamo le vicende dei due protagonisti nella traccia futura. Il sequel ci svela che Chiara è in dolce attesa ed ha ormai raggiunto l’ottavo mese di gravidanza. Damiano però continua a fare le sue incursioni fra le donne, destreggiandosi fra relazioni clandestine. Intanto, Mimì e Ninella sognano di fare una vacanza a due per riuscire a dare una svolta al loro amore. Matilde ...