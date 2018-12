Juventus | per Spinazzola si aprono le porte del prestito | due club sul calciatore

Pogba : la Juventus prepara una mega offerta per gennaio di... - Pogba - : ... centrocampista del Manchester Utd e della nazionale francese, con cui si è laureato vicecampione d'Europa nel 2016 e campione del mondo nel 2018. Dal 2012 alla Juventus vince quattro campionati ...

Pastore - la possibile carta di Di Francesco per la Roma contro la Juventus : i precedenti con i bianconeri sono da urlo : Tanti infortuni, una collocazione tattica non definita e un riassestamento decisamente troppo lungo in Serie A. La seconda esperienza di Javier Pastore in Italia non è iniziata nel migliore dei modi. ...

Champions League-Juventus - Klopp punge : “Per loro ultima possibilità” : Champions LEAGUE JUVENTUS, Klopp “BENEDICE” I BIANCONERI- Dallo scorso 10 luglio, quando cioè la Juventus ha chiuso l’accordo per l’arrivo di Cristiano Ronaldo, i bianconeri sono stati indicati da tutti come i primi favoriti per la vittoria di questa Champions League. Media, tifosi e addetti ai lavori si sono sbilanciati a favore della squadra di […] L'articolo Champions League-Juventus, Klopp punge: “Per loro ...

Juventus-Icardi - sgambetto all’Inter? Ecco perchè si può realmente : JUVENTUS ICARDI- Continua la trattativa per il rinnovo contrattuale tra l’Inter e Mauro Icardi. Wanda Nara, ai microfoni di “Tiki Taka”, ha confermato che la trattativa sarebbe ancora in alto mare. Un rinnovo contrattuale che potrebbe costringere le due parti ad allungare i tempi lasciando la Juventus alla finestra. Di fatto come confermato da Wanda […] L'articolo Juventus-Icardi, sgambetto all’Inter? Ecco perchè si ...

Juventus-Roma : Cuadrado fuori da probabili formazioni per infortunio - in forse anche Dzeko : Juventus-Roma è una gara tra 2 compagini che stanno attraversando momenti di forma completamente differenti. I padroni di casa viaggiano senza problemi al vertice del campionato di serie A dove sono imbattuti ed hanno raccolto soltanto vittorie, ad eccezione del pareggio casalingo contro il Genoa. L’ultima uscita dei bianconeri è coincisa con il successo nel derby contro il Torino che ha consentito al gruppo guidato da Massimiliano Allegri di ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Biglietti Juventus-Roma - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per il match dell’Allianz Stadium : Il Natale si avvicina e all’Allianz Stadium di Torino vi sarà un regalo gradito agli appassionati di calcio: l’eterna sfida tra Juventus e Roma, tra modi diversi di vivere il “Pallone”.Tutto questo però non conterà perché il 22 dicembre alle ore 20.30, nella partita valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A 2018-2019, si vuole scrivere una nuova storia e ognuno dei 22 uomini in campo vorrà ritagliarsi un ...

Al via il valzer di panchine : Juventus - Inter - United - Real Madrid scattano per il nuovo allenatore [DETTAGLI] : E’ in corso una stagione molto importate, i campionati sono entrati nella fase decisiva. Nella giornata di oggi la clamorosa notizia del divorzio tra il Manchester United e José Mourinho, i rapporti non erano di certo idilliaci ma in pochi si aspettavano un ribaltone in questa fase della stagione. Lo United ha deciso di affidarsi ad un traghettatore fino al termine della stagione per poi regalarsi un allenatore di esperienza per la ...

Juventus - ripresi gli allenamenti di Ronaldo e compagni : Khedira recuperato : Nel pomeriggio la Juve è rientrata alla Continassa e Cristiano Ronaldo e compagni hanno ripreso ad allenarsi in vista della partita contro la Roma. I bianconeri si sono ritrovati dopo due giorni di riposo e hanno così messo nel mirino il match di sabato. Quella contro la Roma sarà la prima di tre sfide in sette giorni per la Juventus e per questo motivo è possibile che Massimiliano Allegri possa fare alcuni cambi. Lo stesso tecnico livornese ...

Juventus-Roma probabili formazioni : doppia novità per Allegri : JUVENTUS ROMA probabili formazioni- Mancano circa 4 giorni alla super sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Roma. Per l’occasione, come sottolineato nei giorni scorsi dallo stesso Allegri, i bianconeri potrebbero affidarsi a diverse novità, complici anche le sfide ravvicinare contro Atalanta e Sampdoria. Contro la Roma ci sarà spazio per Szczensy tra i pali, mentre […] L'articolo Juventus-Roma probabili formazioni: doppia ...

Calciomercato Juventus - rottura Rabiot-PSG : CR7 vorrebbe il francese per gennaio (RUMORS) : Sono ore molto importanti per il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta lavorando per l'acquisto di un centrocampista di alto livello per gennaio. Uno dei nomi caldi è quello di Paul Pogba del Manchester United. Il calciatore francese è molto apprezzato dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri e dalla dirigenza juventina, che sarebbe disposta a mettere sul piatto circa ottanta milioni di euro per arrivare al suo cartellino. Ora ...

Juventus - il punto sugli infortunati : Cuadrado a rischio operazione - ottimismo Cancelo : La Juventus si appresta conquistare il titolo di campione di inverno, cosa che potrebbe accadere al termine del prossimo match di campionato contro la Roma. Per farlo Allegri dovrà comunque rinunciare agli infortunati Cuadrado e Cancelo. Il primo ha riportato un trauma in ipertensione al ginocchio sinistro in occasione della sfida di Champions League contro lo Young Boys. Attualmente sta svolgendo terapie conservative nella speranza di ...

Juventus-Atletico Madrid : precedenti scoraggianti per i bianconeri in Champions League : L’urna di Nyon non è stata clemente con la Juventus. Agli ottavi di finale della Champions League affronterà l’Atlético Madrid. Guardando le squadre presenti nel sorteggio, solamente il Liverpool finalista della passata edizione poteva rappresentare un ostacolo peggiore. I Colchoneros non saranno avversari facili da affrontare per i bianconeri, ma con un Cristiano Ronaldo in più si potrà fare la differenza. Quando si gioca questo atteso doppio ...

Moviola Torino-Juventus : si alza la temperatura a Tiki Taka : Appuntamento con Tiki Taka, si sta analizzando la 16^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo si alza la temperatura quando si inizia a parlare di Torino-Juventus, il commento di Graziano Cesari: “il rigore su Belotti? Contatto soft con Matuidi, non è rigore”. Poi sul contatto in area di rigore Zaza-Alex Sandro: “Zaza è in possesso del pallone, Alex Sandro non può intervenire, calcio di rigore netto”. ...