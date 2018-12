Juventus | con Ronaldo è raddoppio social venti milioni di followers

Calciomercato Juventus - Isco : è braccio di ferro con il Manchester City : Calciomercato Juventus – Isco ormai è sempre più ai ferri corti con il Real Madrid e così molti top club sognano il grande colpo di Calciomercato. Un desiderio che a questo punto potrebbe essere anche a un prezzo di cartellino tutto sommato contenuto per il grande talento di giocatore di cui stiamo parlando. In questo […] L'articolo Calciomercato Juventus, Isco: è braccio di ferro con il Manchester City proviene da Serie A News ...

Infortunio Florenzi – Continuano le brutte notizie per Eusebio Di Francesco: il tecnico della Roma ha infatti appena ricevuto la notizia di un altro infortunato in casa Roma. Dopo lo stop ai box di De Rossi, Dzeko, El Shaarawy e Pellegrini è arrivato il turno anche di Florenzi che ha subito degli affaticamenti muscolari.

Juventus Roma - Pastore è la carta di Di Francesco contro i bianconeri : Tanti infortuni, una collocazione tattica non definita e un riassestamento decisamente troppo lungo in Serie A. La seconda esperienza di Javier Pastore in Italia non è iniziata nel migliore dei modi. ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Kean-de Ligt con l'Ajax (RUMORS) : La Juventus sta lavorando con grande attenzione per la prossima sessione di Calciomercato invernale. Andrea Agnelli e Fabio Paratici hanno intenzione di costruire una squadra molto competitiva per il 2019 e avrebbero messo nel mirino de Ligt, forte difensore centrale dell'Ajax. La Juventus avrebbe intenzione di rinnovare il reparto arretrato, che annovera alcuni giocatori che hanno ormai superato i 30 anni (Barzagli, Chiellini, Bonucci e ...

Juventus - stamani partitella con l'Under 23 : Bernardeschi in grande spolvero : Questa mattina, la Juve si è allenata alla Continassa per preparare la partita contro la Roma. I bianconeri hanno svolto una partitella amichevole contro l'Under 23. La Juventus ha schierato in campo chi fino ad ora ha giocato un po' di meno e in particolare c'era anche Sami Khedira. Nella partitella di stamane, uno dei grandi protagonisti è stato Federico Bernardeschi. Il numero 33 bianconero ha realizzato una doppietta e dunque dimostra di ...

Possibili Scenari : come affrontare con fantasia la Juventus - Napoli 2019/2020 : come fermare la Juventus nel prossimo anno? La visione, ricca di fantasia, relativa alla costruzione del Napoli 2019/2020.Siamo al 17 dicembre e il campionato, almeno al vertice, sembra aver dato la reale sentenza: la Juventus, allenata da un Allegri sempre più sul podio dei migliori allenatori dei bianconeri, è proiettata verso la vittoria del titolo, con 8 punti di vantaggio sul Napoli e 14 sull’Inter. Fermare i bianconeri in questa ...

Calciomercato Juventus - possibili ritorni bianconeri da Pogba a Higuain : Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, che ha posto la Juventus contro l'Atletico Madrid di Diego Simeone, sembra aver smosso ancor di più le acque del mercato a Vinovo. Certi amori non si dimenticano E' il caso di Paul Pogba, venduto per oltre 100 milioni al Manchester United. Dalla scorsa estate, tra Instagram ed interviste alla stampa inglese, ha più volte dichiarato il suo malcontento. Poca, o meglio assente, l'affinità con ...

Juventus - CR7-Roma : che storie. Tutto iniziò con un 7-1 : Cristiano Ronaldo, campione vorace che non lascia neanche una briciola ai commensali, avrebbe bisogno di alzarsi da tavola, ma resterà seduto almeno contro la Roma. Finora in Serie A è stato spremuto ...

De Ligt-Juventus - ora arriva la conferma : occhio ai dettagli : DE LIGT JUVENTUS- La Juventus si prepara a mettere le mani su De Ligt, difensore dell’Ajax classe 1999 e fresco vincitore del premio “Golden Boy”. Secondo le ultime indiscrezioni, Paratici avrebbe già incontrato Raiola per discutere di alcuni dettagli e sulla possibilità di concretizzare l’affare in vista della prossima sessione di mercato estivo. Un affare […] L'articolo De Ligt-Juventus, ora arriva la conferma: ...

Torino-Juventus - Pecci senza peli sulla lingua : “Ronaldo? Ai miei tempi avrebbe mangiato con la cannuccia” : L’ex giocatore del Torino ha commentato il gesto del portoghese nei confronti di Ichazo, subito dopo il rigore trasformato nel derby Le polemiche post Torino-Juventus non si sono diradate, il rigore non concesso su Zaza e il gesto di Ronaldo nei confronti di Ichazo hanno fatto infuriare il popolo granata, e non solo. Fabio Ferrari/LaPresse Anche Eraldo Pecci è intervenuto alla Domenica Sportiva per esprimere il proprio parere, ...

Incredibile Moggi - bordate contro la Juventus! : L’ultima giornata del campionato di Serie A ha regalato il derby tra Torino e Juventus, successo tra mille polemiche da parte della squadra bianconera, nel mirino due penalty non fischiati alla squadra di Mazzarri. Nel frattempo arrivano bordate da parte dell’ex dirigente Luciano Moggi ai microfoni di Radio Crc: “Un rigore per il Torino c’era sicuro, non c’è dubbio. Io non ho mai detto no al VAR, ma ho sempre ...

Juventus - Bonucci e Bernardeschi vincono alla Play. E Mandzukic salta l'ostacolo... : È quello che è accaduto durante un evento della EA Sport , nell'ambito del FIFAWorldTour, a Bonucci , Bernardeschi , Cancelo e Szczesny . I quattro si sono dati battaglia a Fifa 19 , la classica ...

Juventus-Isco - conferma dalla Spagna : i nuovi dettagli : JUVENTUS ISCO- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista sul fronte mercato invernale. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “AS”, i bianconeri sarebbero pronti ad affondare il colpo su Isco. Il centrocampista spagnolo, ai ferri corti con il club madrileno, potrebbe decidere di aprire fin da subito all’inizio di una nuova avventura. […] L'articolo Juventus-Isco, conferma ...