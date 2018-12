Juve-City per Isco | il Real fissa il prezzo

Champions League : Juventus-Atletico Madrid e Roma-M. City? : Il sorteggio di Nyon per decidere gli incroci gli ottavi di Champions League , previsto appunto alle ore 12 di oggi, viene trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport 1 e Sky Sport 24, oltre che in ...

Sorteggio Champions : pericolo Liverpool per la Juve - per la Roma spettri Barcellona e City : Juventus e Roma , le uniche due squadre italiane rimaste in Champions League , conosceranno oggi le rispettive avversarie negli ottavi di finale, gare di andata il 12-13-19 e 20 febbraio, ritorno il 5-...

Champions League - rischio Manchester City per la Roma. Juventus - occhio alle inglesi Liverpool e Tottenham : La Roma potrebbe pagare caro il secondo posto con cui si è qualificata agli ottavi di Champions League. I giallorossi infatti, ora rischiano di pescare nell’urna il Manchester City, favorito numero uno per la vittoria della Coppa. I Citizens, primi nel Gruppo F, non possono incontrare le altre inglesi arrivate seconde nei rispettivi gironi, ecco allora che il rischio per la Roma si fa concreto. I bookmaker di Sisal Matchpoint infatti ...

La Roma rischia Barca - Psg o City. Atletico e Liverpool insidie per la Juve : Nonostante la figuraccia di ieri, la Roma è arrivata seconda nel girone della Champions League e, quindi, sarà inclusa nell'urna delle non teste di serie nel sorteggio degli ottavi di finale, in ...

Champions League 2019 - sorteggio ottavi di finale : le possibili avversarie delle italiane. Rischio Liverpool e Atletico Madrid per la Juventus - Barcellona e Manchester City da evitare per la Roma : Lunedì 17 dicembre alle ore 12.00 avrà luogo a Nyon (Svizzera) il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2019. In quella sede si deciderà il destino della Juventus, prima classificata del girone H, e della Roma, seconda classificata del girone G. Grazie al primo posto raggiunto la Vecchia Signora è testa di serie e quindi potrà evitare compagini di un certo livello come il Barcellona, il Bayern Monaco, il Real Madrid e il ...

Champions - per i bookies City e Juve favoriti per la vittoria finale : Ecco le quote relative alla vittoria finale della Champions League 2018-2019 sul tabellone di Sisal Matchpoint L'articolo Champions, per i bookies City e Juve favoriti per la vittoria finale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gli incassi dei club per i Mondiali : guida il Manchester City - Juve nella top 10 : Anche i club sorridono per l'aumento dei ricavi per i Mondiali 2018. La Fifa ha reso noto di aver distribuito 209 milioni di dollari a 416 club. L'articolo Gli incassi dei club per i Mondiali: guida il Manchester City, Juve nella top 10 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Champions League - i bookmakers ripongono fiducia in Juve e City : Champions League, si torna in campo dopo due settimane di stop per il penultimo turno della fase a gironi della competizione Massima resa con il minimo rischio: si apre così, nelle scelte degli scommettitori Microgame, il quinto turno di Champions League, nel quale le squadre italiane (ma non solo) andranno a caccia dei punti decisivi per la qualificazione. La Juventus ci proverà allo Stadium con il Valencia: il segno ‘1’, che ...

È Juventus-Manchester City per Jordi Alba : L'ultimo indizio l'ha fornito il 29enne laterale blaugrana parlando agli spagnoli di 'Sport': 'Mi sembra strano che il Barcellona non mi dica nulla sul rinnovo, la mia intenzione sarebbe quella di ...

Juventus alle spalle per Mourinho : “ci proveremo anche contro il City” : Manchester United, José Mourinho è soddisfatto di quanto fatto a Torino, ma pretende che la sua squadra se ne dimentichi e punti ad un altro scalpo importante “La vittoria con la Juve è alle spalle, ora ci proveremo anche con il City. Abbiamo giocato due partite difficili contro due ottime squadre come Chelsea e Juventus e siamo riusciti a ottenere buoni risultati. L’atteggiamento positivo c’è sempre stato e quindi ...

Premier League - Mourinho : 'Juventus dimenticata.Ora pensiamo solo al City' : Dopo la Juventus , il Manchester City: archiviata la sceneggiata di Torino, José Mourinho è atteso dalla sfida in Premier League con Pep Guardiola. Un derby speciale, anche per i risvolti di ...

Champions League - i risultati di oggi (7 novembre). City e Real a valanga - perde la Juventus - ok Bayern e Roma : Serata a due facce per le squadre italiane impegnate nella Champions League. La Roma ha sconfitto il CSKA Mosca a domicilio grazie alle reti di Manolas e Pellegrini, i giallorossi ora sono davvero a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale e si trovano a pari punti col Real Madrid che si è sbarazzato del Viktoria Plzen con un roboante 5-0 (doppietta di Benzema, gol di Casemiro e Bale nel primo tempo poi la manita firmata da Kroos). In ...

Calciomercato Juventus - accordo Alex Sandro-Manchester City : Secondo 'Rai Sport', il ds della Juve Paratici e il resto della dirigenza starebbero perdendo la pazienza e si sarebbero convinti che, dietro le titubanze di Alex Sandro, ci sia un accordo già ...