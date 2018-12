Juve | altro record | raggiunta quota 20 milioni di followers su Instagram

Diretta Juventus U23-Gozzano/ Streaming video e tv : risultato - altro derby piemontese! - Serie C - gir. A - : Diretta Juventus U23-Gozzano, info Diretta Streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella diciassettesima giornata del girone A di Serie C

L'ex Juventus Coman si ritira?/ 'Non sopporterei un altro intervento - se vado ko ancora smetto' : L'ex Juventus Coman si ritira? Il calciatore francese sembra ormai prossimo a recuperare dopo l'ennesimo infortunio della sua carriera

Altro che Juve - il vero spettacolo anche quest’anno è il Napoli : gli Azzurri tengono viva la Serie A con un calcio-show : Se la Juventus è una certezza e continua a volare verso l’ottavo scudetto consecutivo, la Serie A rimane viva soltanto grazie al Napoli che continua – contro tutti gli scettici – ad essere l’unica vera rivale dei bianconeri per il quarto anno consecutivo. Alla faccia di chi ha sempre considerato il progetto di De Laurentiis una burla da sottovalutare, e i risultati ottenuti negli anni soltanto frutto del caso. E ...

Pietro Anastasi - dopo Gianluca Vialli il dramma di un altro ex Juventino : 'Sto lottando contro il cancro' : dopo l'annuncio di Gianluca Vialli , un altro ex juventino ha rivelato di avere il cancro . Si tratta di Pietro Anastasi , ex attaccante bianconero e della Nazionale Italiana, che in una intervista ai ...

F1 - Luca di Montezemolo : “La Juventus vincerà la Champions prima che la Ferrari vinca un altro Mondiale” : Luca Cordero di Montezemolo è tornato a parlare della Ferrari e l’ex Presidente non è stato molto tenero nei confronti del team di Maranello durante alcune dichiarazioni concesse alla trasmissione RAI “La politica e il pallone”: “La Juventus vincerà la Champions prima che la Ferrari rivinca il Mondiale di Formula Uno. L’azienda attuale è molto diversa rispetto a quella che io ho lasciato nel 2014, diversa negli ...

Shock Juventus - non solo Vialli : “un altro ex calciatore ha scoperto di avere un tumore” [NOME e DETTAGLI] : Nuove rivelazioni Shock che riguardano la Juventus ed un ex calciatore bianconero. Negli ultimi giorni le parole di Gianluca Vialli hanno commosso il mondo del calcio, l’ex bomber ha confidato di lottare contro un tumore, adesso un altro ex Juventus ha confidato di lottare contro il tumore, stiamo parlando di Pietro Anastasi, ex attaccante della Juve intervistato da tuttojuve.com: “Purtroppo la salute non è più quella di una ...

Juventus - altro che addio per Alex Sandro : arriva un super rinnovo - i dettagli : Alex Sandro ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus, chiudendo dunque la porta in faccia ai club della Premier ed al PSG Alex Sandro ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus. Il calciatore brasiliano è stato inserito in diverse voci di calciomercato nelle ultime sessioni, ma sembra proprio che intenda legare il suo nome al club bianconero. E’ arrivato infatti oggi, secondo quanto rivelato da Skysport, un rinnovo ...

Juventus - dopo Rugani ecco un altro scontento : scatta la richiesta di cessione? : Qualche settimana fa, nello spogliatoio della Juventus è scoppiato il caso Rugani con il post del padre che denotava un certo malessere del ragazzo e la possibilità di lasciare Torino nell’imminente futuro. Poi, al rientro della sosta per gli impegni delle Nazionali, il difensore centrale ha giocato da titolare contro la Spal e le acque sembrano essersi acquietate, almeno per il momento. Ma adesso a manifestare il suo malcontento è ...

Fiorentina-Juventus a due facce : da un lato gli insulti a Scirea - dall’altro i fiori per Astori [VIDEO] : La partita tra Fiorentina e Juventus è molto sentita da decenni. Gli sfottò tra le due tifoserie ci sono sempre stati, il problema è quando questi sfociano in gesti, episodi e parole che non dovrebbero far parte di quella che comunque, per chi osserva la partita dagli spalti, dovrebbe rappresentare una festa e poco più. I tifosi bianconeri sono stati accolti da delle scritte inneggianti all’Heysel, apposte su un muro della zona ...

Isco Juventus - i bianconeri sognano un altro colpaccio : Isco Juventus, MOTIVI PER CREDERCI- Dopo l’affare Ronaldo, in casa Juventus non c’è più un giocatore che possa essere considerato inarrivabile. Quest’estate il colpo che ha spaccato in due la storia recente dei bianconeri, l’acquisto dell'”alieno” che è sbarcato a Torino con un vero grande obiettivo: la conquista della Champions League. 100 e oltre milioni […] L'articolo Isco Juventus, i bianconeri ...

Juve - altro affare sull'asse Paratici-Mendes : Prosegue l'asse tra Fabio Paratici e Jorge Mendes. Lo assicura Rai Sport : 'Non solo Di Maria, la Juventus valuta anche James Rodriguez del Bayern Monaco, c'è Mendes dietro visto l'ottimo rapporto'.

Milan - Gattuso : 'Juve di un altro pianeta. Higuain se la deve godere' : MilanO - La sfida impossibile alla Juventus arriva nel momento peggiore dal punto di vista dell'infermeria ma il morale in casa rossonera è comunque alto. Gennaro Gattuso non vuole sentire parlare di ...

C'è il Cagliari - la Juve cerca un altro record : Torino L'ultima volta che il Cagliari ha battuto la Juve a Torino in campionato era il 31 gennaio 2009: finì 3-2 e sulla panchina rossoblù sedeva Max Allegri. Lui non lo dice, ma tant'è. Da allora, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia e stasera la Signora cercherà di aggiungere altri tre punti a un curriculum che fa impressione. Tra le altre cose: gli attuali 28 punti in classifica dopo le prime dieci giornate le permettono, se vincesse ...

Juventus - Matuidi esalta Ronaldo : “ci fa sentire più forti - ha qualcosa che nessun altro possiede” : Il centrocampista francese ha parlato dell’impatto di Cristiano Ronaldo sul mondo Juventus, esaltandone carisma e qualità Un impatto devastante, sette gol in campionato e un carisma difficilmente riscontrabile in altri giocatori. Cristiano Ronaldo si è già preso la Juventus, lo sa bene Blaise Matuidi che condivide ogni giorno lo spogliatoio con il portoghese. Fabio Ferrari/LaPresse Il centrocampista campione del mondo ha parlato di ...