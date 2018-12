Istat | produzione costruzioni -1 | 6% a ottobre; -0 | 5% su anno

Industria - Istat : la produzione sale dello 0 - 1% a ottobre - +1% su base annua : La produzione Industria le sale dello 0,1% a ottobre rispetto al mese precedente ed è in aumento, su base annua , dell'1% nei dati corretti per gli effetti di calendario, secondo gli indici Istat . Nei ...

Istat : la produzione industriale è cresciuta del +0 - 1% nel mese e +1% nell'anno : La produzione industriale è cresciuta dello 0,1% su base mensile a ottobre. Lo comunica l' Istat , sottolineando che, corretto per gli effetti di calendario, l'indice è aumentato in termini tendenziali ...

Istat : Fiorini - FI - - preoccupante calo produzione industriale e commercio - : Questi dati che vengono dall' Istat sono preoccupanti perché denotano una economia in forte difficoltà che rischia di fermarsi". Lo afferma …

L' Istat : a rischio l'obiettivo di crescita del governo. Produzione in calo : ...nulla nel terzo trimestre e che l'indicatore anticipatore 'registra un'ulteriore flessione' prefigurando una persistente 'una fase di debolezza del ciclo economico' 'Nel terzo trimestre l'economia ...

Istat : produzione industriale in calo dello 0 - 2 per cento nel terzo trimestre : Nel terzo trimestre l'economia ha registrato una 'battuta d'arresto , dopo 14 trimestri di crescita', ha poi precisato Franzini. In termini meccanici sarebbe necessaria una variazione congiunturale ...