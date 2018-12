Isola dei Famosi 2019 | cast | concorrenti e tutte le anticipazioni

#CR4 - La repubblica delle donne : ospite Alessia Marcuzzi al timone de L'Isola dei Famosi 2019 : Tra gli ospiti della serata, oltre alla storica conduttrice de L'Isola dei Famosi, anche Cristina D'Avena.

Fabrizio Corona si candida come concorrente per L’Isola dei Famosi : Isola dei Famosi 2019: Fabrizio Corona fa una rivelazione choc Fabrizio Corona a L’Isola dei Famosi? Per questioni giudiziarie, come molti sapranno bene, l’ex fidanzato di Silvia Provvedi non può abbandonare l’Italia per alcuni anni. Tuttavia l’uomo, in un’intervista rilasciata al portale Gossip.it, ha confessato che sarebbe anche l’unico reality a cui parteciperebbe molto volentieri, asserendo: ...

Isola dei Famosi - Marcuzzi : svelati i concorrenti di Saranno Isolani : Isola dei Famosi 2019: annunciato il cast di Saranno Isolani Mentre continua a impazzire il toto-nome sui prossimi concorrenti de L’Isola dei Famosi 2019, al via giovedì 24 gennaio in prima serata su Canale 5 con Alessia Marcuzzi, sono stati svelati i concorrenti di Saranno Isolani che andrà in onda da lunedì 7 gennaio sul sito dedicato alla trasmissione per circa dieci-dodici giorni. Saranno 10 i protagonisti non Famosi di questo format, ...

Isola dei Famosi : al via Saranno Isolani - il web-reality per un posto in Honduras : Dieci concorrenti si sfideranno in un bosco della maremma per un posto nella quattordicesima edizione dell'Isola.

Alessia Macari : "Isola dei Famosi 2019? Parteciperei ma devo prendere qualche chilo" : Alessia Macari, dopo essersi ritagliata un ruolo di valletta nell'ultima edizione di 'Domenica In', sogna un nuovo ruolo in tv. Dopo aver vinto la prima edizione del 'Grande Fratello Vip', l'ex Ciociara di 'Avanti un altro' spera di entrare a far parte del cast dell'edizione 2019 de 'L'Isola dei Famosi', in partenza a gennaio 2019 su Canale 5 con la confermatissima conduzione di Alessia Marcuzzi: Parteciperei, ma prima devo prendere ...

Francesco Monte potrebbe essere in partenza per L'Isola dei Famosi : Cresce l'attesa per la nuova edizione delL'Isola dei Famosi, che partirà il 24 gennaio e sarà condotta da Alessia Marcuzzi. Oggi giunge una sorprendente novità sulla possibile identità dell'inviato. Francesco Monte in pole per il ruolo Dopo molto giorni e settimane di rumors di ogni genere sui possibili inviati alL'Isola, sembra tramontare l'ipotesi che a ricoprire questo ruolo possa essere Alvin, in quanto all'ex inviato sarebbe stata invece ...

Anticipazioni L'Isola dei famosi 2019 - concorrenti quasi certi : spicca Jeremias Rodriguez : In casa Mediaset cresce l'attesa per la prossima edizione de L'Isola dei famosi, il fortunatissimo reality show condotto da Alessia Marcuzzi che rivedremo presto in onda sulla rete ammiraglia del Biscione. E in queste ore gli autori e la produzione stanno lavorando tantissimo per mettere a punto quello che sarà il cast di questa nuova stagione, la quale pare che potrebbe contare sulla presenza di volti noti al pubblico della passata edizione del ...

Walter Nudo potrebbe essere il nuovo inviato dell'Isola dei Famosi (RUMORS) : nuovo spazio dedicato alle notizie sull'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi, che tornerà a fine gennaio su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Walter Nudo, fresco vincitore della terza edizione del Grande Fratello Vip. L'attore originario di Montreal sarebbe stato contatto da Mediaset per occupare il posto di inviato di questa nuova edizione del programma in partenza a breve su Canale 5. Walter svela la sua ...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show prodotto da Magnolia. Alla conduzione Alessia...

Alessia Macari nuovi progetti per il 2019 : matrimonio - album e Isola dei Famosi : Alessia Macari news: anno entusiasmante per la Ciociara di Avanti un altro Il nuovo anno sarà molto impegnativo per Alessia Macari. La Ciociara di Avanti un altro ha finalmente realizzato il suo sogno: quello di intraprendere la strada di cantante professionista. In un’intervista a Nuovo Tv la 25enne ha annunciato che presto uscirà il suo […] L'articolo Alessia Macari nuovi progetti per il 2019: matrimonio, album e Isola dei Famosi ...

Isola dei Famosi 2019 cast : Walter Nudo inviato? : Walter Nudo nuovo inviato de L’Isola dei Famosi? Il retroscena Poco fa il blog Bitchyf.it ha riportato un’interessante indiscrezione, che ha già infiammato gli animi in rete. Di cosa si tratta? Pare che Walter Nudo potrebbe essere il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi 2019. Difatti, secondo le fonti interpellate dal blog di gossip, Mediaset e la Magnolia vorrebbero affidare il ruolo, che l’anno scorso è stato ricoperto ...

Isola dei famosi - l'indiscrezione clamorosa : chi sbarca da Beautiful - la voce sul reality : Gira una voce pazzesca sui nuovi concorrenti della prossima edizione de L'Isola dei famosi. Direttamente da Beautiful potrebbe infatti sbarcare Ronn Moss . A riportare l'indiscrezione il settimanale ...

Concorrenti Isola dei Famosi 2019 : Jeremias Rodriguez tra i naufraghi? : L’Isola dei Famosi, anticipazioni: Jeremias Rodriguez tra i possibili Concorrenti Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi 2019? A quanto pare sì, e a dare questo scoop è stata la pagina instagram SpySee. Per quest’ultimo sarebbe il secondo reality show visto che l’anno scorso ha partecipato insieme alla sorella Cecilia al GF Vip. Tra l’altro Jeremias Rodriguez, parlando de L’Isola in un’intervista ...