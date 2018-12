Irina | ' Ecco perchè finì con Ronaldo Mi ha tradito decine di volte' FOTO

calciomercato

: Irina: 'Ronaldo? Ecco perché f - Dalla_SerieA : Irina: 'Ronaldo? Ecco perché f - cmdotcom : #Irina: 'Ecco perché finì con #CristianoRonaldo. Mi ha tradito decine di volte' FOTO -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) La bellissima modella russaShayk oggi è felicemente fidanzata con l'attore Bradley Cooper, ma in passato colei che per tanti è stata a lungo la donna più bella del mondo non è stata fortunata in amore. La sua storia con l'attaccante oggi alla Juventus, Cristiano, infatti, era costellata di corna e tradimenti. A svelarlo è stato infatti la stessa modella,...