Io sono Mia | il film su Mia Martini con Serena Rossi | in anteprima al cinema a gennaio

Icardi - sono contento - Inter e' casa mia : ANSA, - Milano, 18 DIC - "sono a casa mia qua, è il sesto anno che facciamo questa festa di Natale. sono molto contento di trovare tutta la gente che durante l'anno magari non vediamo. Un saluto a ...

Icardi - messaggio all'Inter e ai tifosi : "Qui sono a casa mia" : "Qui sono a casa mia". Nel bel mezzo della telenovela del suo rinnovo, con il botta e risposta a distanza tra la moglie-agente Wanda Nara e la dirigenza del l'Inter, dalla cena di Natale Mauro Icardi ...

Che Dio ci aiuti - Elena Sofia Ricci e il dramma sul set : 'Morta mia madre - cosa sono stata costretta a fare' : Grave lutto per Elena Sofia Ricci . L'attrice che interpreta suor Angela nella fiction Che Dio ci aiuti sta per tornare in tv con la quinta stagione ma durante le riprese della serie tv Rai ha dovuto ...

Don Coluccia - il prete antimafia : 'Spari contro la mia auto un atto vile - ma io sono indigesto' : Mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, spiegando loro che il mondo della droga li spoglia della loro dignità e gli ruba i sogni. Soprattutto li esorto a non prestare il fianco alle organizzazioni ...

Don Coluccia - il prete antimafia : 'Spari contro la mia auto un atto vile - ma io sono indigesto' : Mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, spiegando loro che il mondo della droga li spoglia della loro dignità e gli ruba i sogni. Soprattutto li esorto a non prestare il fianco alle organizzazioni ...

Amianto : 460 t sequestrate sono rifiuti geotermici : Si trova a Monterotondo Marittimo (Grosseto) il terreno utilizzato per lo stoccaggio delle 460 tonnellate di terre e rocce contaminate da Amianto sequestrate dai Nas. I rifiuti, provenienti dai residui della lavorazione di imprese legate allo sfruttamento dell’energia geotermica, erano stati stoccati da oltre un anno, non distante da un torrente, e con volumi di gran lunga superiori ai limiti massimi consentiti. Quattro persone, tra ...

Trapianto di testa - il primo uomo al mondo è diventato papà : «Grazie a un medico italiano ora sono felice con mia moglie e mio figlio» : Fino a due anni fa, la sua vita aveva un'aspettativa molto breve e le difficoltà quotidiane erano enormi. Un 33enne russo, Valery Spiridonov , è stato il primo uomo della storia a sottoporsi ad un ...

Alba Parietti a Vieni da me/ 'sono una mamma ossessiva di un figlio unico. Le malelingue? Insulto a mia volta' : Alba Parietti, ospite di Vieni da me, sceglie cosa tenere e cosa buttare prima della fine dell'anno: dal figlio alle malelingue fino alla morte del cane.

Giulio Berruti rivela : “Soffro di fibromialgia - per anni sono stato preso per pazzo dai medici” : Da 12 anni l’attore Giulio Berruti soffre di fibromialgia, nota anche come “malattia fantasma“. A rivelarlo è stato lui stesso sul suo profilo Instagram, dove ha voluto consigliare ai suoi followers un rimedio che gli da sollievo: “Il metodo si chiama Wim Hof – ha raccontato l’attore nelle sue stories – Lo trovate su Google. Acqua fredda del rubinetto, ci buttiamo dentro. 10 minuti al giorno, tutti i giorni, vi passa la ...

Mourinho non risparmia nemmeno Klopp - frecciatina velenosa dello Special One : 'i trofei sono importanti...' : Il portoghese ha pizzicato l'allenatore del Liverpool in vista dello scontro tra il Manchester United e il Liverpool ' Meglio Mourinho o Guardiola ? Pep, ma il paragone non regge con nessuno '. Queste ...

Mourinho non risparmia nemmeno Klopp - frecciatina velenosa dello Special One : “i trofei sono importanti…” : Il portoghese ha pizzicato l’allenatore del Liverpool in vista dello scontro tra il Manchester United e il Liverpool “Meglio Mourinho o Guardiola? Pep, ma il paragone non regge con nessuno“. Queste parole di Jurgen Klopp non saranno di certe piaciute allo Special One, passato subito al contrattacco alla prima occasione utile. AFP/LaPresse Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di Premier League tra Manchester ...

Silvia Provvedi : «Non voglio più Fabrizio Corona nella mia vita - sono fidanzata» : Speciale Grande Fratello Vip 2018 sabato poriggio a Verissimo. Doma su canale 5 nel salotto di Silvia Toffanin si alternaranno i protagonisti di questa edizione: Walter Nvd0, Francesco Monte e Giulia Salemi; e Silvia Provvedi. La mora de Le Donatella torna a parlare di Fabrizio Corona e del suo nuovo fidanzato Malefix. «nella mia […]

Silvia Provvedi : «Non voglio più Fabrizio Corona nella mia vita - sono fidanzata» : Speciale Grande Fratello Vip 2018 sabato poriggio a Verissimo. Doma su canale 5 nel salotto di Silvia Toffanin si alternaranno i protagonisti di questa edizione: Walter Nudo, Francesco Monte e Giulia...

Snowboard - Nadya Ochner : “Spero che sia la svolta per la mia carriera. sono davvero sorpresa” : Una vittoria clamorosa: Nadya Ochner in trionfo nel PGS di apertura per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. L’azzurra, al quarto podio in carriera, riesce a raggiungere il primo successo battendo in finale l’atleta più forte del circuito: la campionessa olimpica Ester Ledecka. Una giornata davvero speciale davanti al pubblico di casa in quel di Carezza per l’altoatesina. Queste le sue parole nel post gara ...