Intesa sulla manovra italiana | manca solo l’ok definitivo dell’Ue Piazza Affari in

Spread in netto calo per l'Intesa sulla Manovra. Corre anche Piazza Affari : MILANO - Ore 8.55. l'intesa a un passo sui conti pubblici raggiunta tra Italia e Commissione europea genera ottimismo sui mercati. Lo Spread in mattinata riparte in deciso caso, scendendo di quasi ...

C'è Intesa sulla manovra : ottime occasioni buy non solo sui BTP : ... dopo ben quattro ore di discussioni tra il premier Conte, i due vice Salvini e Di Maio e il Ministro dell'Economia, Tria. Il vertice notturno si è concluso con un accordo sulle misure della manovra ...

Vertice sulla Manovra - Intesa con Bruxelles privilegiando gli investimenti : Il Vertice di Governo sulla Manovra 2019 si è svolto ieri a Palazzo Chigi. In serata, in una nota diramata dopo l'incontro, Salvini, Di Maio e Conte hanno dichiarato che l'obiettivo del Governo è rilanciare la crescita e lo sviluppo. Inoltre, hanno confermato gli obiettivi già fissati sulla tutela del risparmio, sul Reddito di Cittadinanza e sulle pensioni. Durante l'incontro tra il premier Conte, i vicepremier Salvini e Di Maio e il ministro ...

Italia e Ue cercano un'Intesa sulla manovra. Così Conte spera di evitare la procedura di infrazione : Ue: l'Italia non è la Grecia Berlino, 26 nov 08:38 - (Agenzia Nova) - L'elevato debito pubblico e il confronto in corso con l'Unione europea sulla legge di stabilità per il 2019 potrebbero avvicinare l'Italia alla Grecia all'inizio della crisi economica che ha colpito il paese dal 2008. Tuttavia, so

Tusk annuncia l'Intesa sulla Brexit. "Ora tocca ai leader". Attesa per il discorso della May : "Ho appena inviato ai 27 una bozza della dichiarazione politica sulla relazione futura tra l'Ue ed il Regno Unito. Il presidente della Commissione europea mi ha appena informato che è stata concordata a livello di negoziatori e di principio, anche a livello politico, ma condizionata all'endorsement dei leader". Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk, su Twitter.Intanto, secondo quanto riferito da Downing Street, la premier ...

Anticorruzione - Conte : norma peculato sarà corretta | Intesa M5s-Lega sulla trasparenza dei partiti : Dopo che con il voto segreto il governo era stato battuto alla Camera sulla riforma del peculato che non piaceva alla Lega, arrivano le precisazioni del premier: "La notizia è che il ddl verrà approvato alla Camera in terza lettura per la fine di dicembre".

Protocollo d'Intesa sulla Terra dei Fuochi - ma restano tensioni nel governo sui termovalorizzatori : Il premier Conte si schiera con Di Maio per il 'no' a nuovi inceneritori in Campania: 'Non sono previsti nel contratto' dice provocando la rabbia di Salvini che non partecipa alla conferenza stampa ...

L’affondo di May : avanti sulla Brexit. Ma a Westminster l’Intesa non piace : Neanche il tempo di festeggiare l’accordo sulla Brexit con l’Ue che Theresa May si è trovata a dover affrontare un vero e proprio terremoto politico in quella che è stata la giornata più difficile della sua carriera. ...

Stadio Napoli - De Magistris : “Comune e De Laurentiis vicini all’Intesa sulla convenzione” : “La stretta di mano con Aurelio De Laurentiis in occasione della partita con il Paris Saint Germain è stata istituzionale e di cortesia, quella per la convenzione ancora non c’è stata. La convenzione tra Napoli e Comune ci sarà quando le parti firmeranno: a oggi le parti non hanno firmato, quindi vuol dire che la convenzione non c’è ancora“. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, nel corso della ...

Turismo 4.0 con filiere e destagionalizzazione : focus Intesa sulla Liguria : ... investimen ti , formazione , ecosostenibilità , insieme a destagionalizzazione e web , sono emersi quali fattori di sviluppo per un comparto chiave nella crescita dell'economia nazionale e ...

Intesa sulla prescrizione - Bonafede : nessun cedimento a Salvini : «Non è cosi, la prescrizione non è legata alla riforma del processo penale». Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha risposto a Radio Capital ad una domanda sull’Intesa con la Lega sottolineando che «l’accordo politico è che va fatta la riforma del processo penale e che la delega deve avvenire entro dicembre 2019». Ma, ha aggiunto, «ne...

Intesa sulla prescrizione - un assegno post datato che si rivelerà scoperto : Al proprio «accattonaggio» di consenso propagandistico in materia di giustizia i pentaleghisti ben potrebbero applicare la fattispecie, da essi appena varata, di «accattonaggio molesto» con «modalità ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 novembre : “Sulla prescrizione Intesa con la Lega o salta il Contratto” : L’intervista “O arriva l’accordo sulla prescrizione o salta il Contratto” Luigi Di Maio – Il vicepremier nel giorno del vertice con Salvini: “Va trovata la quadra” di Luca De Carolis Il pm Matteo di Marco Travaglio Visto com’è finita la sua avventura politica, non c’è dubbio che Matteo Renzi abbia sbagliato mestiere. Un mese fa, intervistato da Maurizio Costanzo, ha confessato: “Da piccolo volevo fare il giornalista, poi il ...