Intesa Italia-Ue | corre la Borsa Spread sotto 260 | calerà ancora

Intesa Italia-Ue - spread giù a 260 "Ora può calare fino a 200 punti" : L'accordo tra il governo e Unione europea sulla Legge di Bilancio "è certamente una buona notizia per quanto riguarda l'obbligazionario e quindi il titolo governativo italiano. Attenua le pressioni ribassiste e riporta un po' di tranquillità", spiega ad Affaritaliani.it Massimo Gionso... Segui su affaritaliani.it

Manovra - Intesa Italia-Ue/ Governo - inviata a Bruxelles la lettera di Conte e Tria : Manovra Economica, 'trovato l'accordo con Ue': Moscovici 'lavorato giorno e notte col Governo Conte' . inviata a Bruxelles la lettera di Conte e Tria

Manovra - l’Italia ancora non incassa l’Intesa con Bruxelles : vertice Conte-Tria : Un’intesa per evitare la procedura d’infrazione l’Italia ancora non l’ha incassata. E anche se la trattativa prosegue, la strada appare ancora in salita. Questi sono i segnali che arrivano da Bruxelles dopo un’altra giornata di negoziati e confronti tra il Tesoro e la Commissione europea. La Manovra intanto è rimasta in stand-by per un giorno e il suo esame in commissione Bilancio al Senato comincia solo questa mattina alle ...

Intesa Sanpaolo prima banca in Italia "Dyslexia Friendly" : La Fondazione Italiana Dislessia certifica l’impegno del Gruppo a sostegno delle persone con disturbi specifici...

"Per Merito" - lo strumento di Intesa Sanpaolo che sostiene gli studenti delle università italiane : un finanziamento accessibile e senza garanzie : Fino a 5.000 euro l’anno per cinque anni per coprire spese di studio, mobilità, residenza e periodi formativi all’estero

BORSA ITALIANA OGGI/ Unicredit a +5 - 7% - Intesa Sanpaolo a +2 - 5% - 13 dicembre 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in rialzo. Sul listino principale svetta Unicredit sulle voci di cessione di asset in Austria.

Manovra - Mattarella vede Conte : serve Intesa con Bruxelles - infrazione rischiosa per l'Italia : ... ha auspicato - si è appreso - che si possa trovare un accordo, perchè la procedura d'infrazione rischia di creare problemi pesanti all'economia del Paese.

Alta Velocità - arriva l’Intesa Italia-Francia : “Pubblicare i bandi oltre la fine del 2018” Fonti del ministero : “Opera è congelata” : Alla vigilia dell’incontro a Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte e i rappresentanti degli imprenditori favorevoli alla Tav, il ministero dei Trasporti e la società francese incaricata della costruzione del tunnel di base hanno trovato l’accordo. “La Francia condivide il nostro metodo e l’opportunità di una analisi costi-benefici approfondita e finalmente obiettiva sul Tav Torino-Lione“, ha annunciato su Facebook il ...

Dazi - Giansanti (Confagricoltura) : “Intesa Usa-Cina importante per l’agricoltura italiana ed europea” : “E’ un accordo di rilievo anche per l’agricoltura italiana ed europea, che hanno bisogno di mercati aperti alla libera ed equa competizione senza Dazi e misure di ritorsione”. Lo ha dichiarato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a proposito dell’accordo raggiunto ieri, 1 dicembre, tra i leader di Stati Uniti e Cina ai margini della riunione del G 20 che si è svolta a Buenos Aires, in Argentina. Secondo l’accordo, gli Stati ...

Dazi : Confagri - Intesa Usa-Cina importante per l’agricoltura italiana : “E’ un accordo di rilievo anche per l’agricoltura italiana ed europea, che hanno bisogno di mercati aperti alla libera ed equa competizione senza Dazi e misure di ritorsione“. Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a proposito dell’accordo raggiunto ieri, tra i leader di Stati Uniti e Cina ai margini della riunione del G20 che si è svolta a Buenos Aires, in Argentina. Secondo l’accordo, gli Stati Uniti non ...

Gli italiani vogliono l'Intesa con l'Ue : italiani favorevoli a una mediazione con l'Europa sulla legge di Bilancio. È quanto emerge in un sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera.La maggioranza relativa (35%) condivide la linea della mediazione cercando di mantenere l'impianto complessivo della manovra e i principali provvedimenti, il 25% è convinto che le concessioni all'Europa siano ancora insufficienti e i nostri conti continuino a rimanere a ...

Seat - protocollo d'Intesa con Snam per promuovere mobilità a metano. Italia leader in Europa : MILANO - L'amministratore delegato di Snam Marco Alverà e il presidente di Seat Luca De Meo hanno siglato un protocollo d'intesa sulla mobilità sostenibile, per...

Draghi : «Fiducia nell'Intesa Italia-Ue» : 'Per far sì che l'inflazione continui a muoversi verso il nostro obiettivo in modo sostenuto, un grado significativo di sostegno' fornito all'economia 'dalla politica monetaria sarà mantenuto, anche ...

Draghi : «Fiducia nell'Intesa Italia-Ue - il debito deve calare» : «Nella situazione attuale c'è un dialogo» in corso tra le autorità italiane e la Commissione Europea. «Sono sempre stato fiducioso che un accordo possa essere...