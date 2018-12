Interpretariato durante le conferenze | come scegliere l’agenzia di traduzione per il

romadailynews

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Un ottimo servizio diè determinante per la riuscita delleche coinvolgono partecipanti che parlano lingue diverse. A seconda delle caratteristiche dell’evento è possibile ricorrere all’in consecutiva o in simultanea. Quest’ultima soluzione è la più indicata per le, ma si tratta di una tecnica che solo interpreti altamente preparati sono in grado di padroneggiare.diper lePer avere un servizio di qualità, è necessario rivolgersi solo ad agenzie che possono vantare un’elevata esperienza nel settore dell’, soprattutto se si tratta di eventi di una certa importanza. Global Voices, ad esempio, èdi traduzioni che ha preso parte all’evento Jump 2018 organizzato dalla Croce Rossa Italiana.L’evento ha visto la partecipazione di Sharon Stone e al suo fianco, sul ...