Inter | Marotta | “Seguiamo un giovane molto interessante Su Mourinho…”

Inter - Marotta cambia tutto : Conte più Modric e una squadra rivoluzionata (RUMORS) : L'Inter ha ufficializzato solo giovedì scorso il nuovo amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che ha già cominciato a lavorare per studiare come rinforzare al meglio la rosa nerazzurra. Di questo ha parlato con i vertici di Suning e con il patron, Jindong Zhang, nel suo viaggio in Cina, a Nanchino, di poco più di un mese fa. L'ex dirigente della Juventus in primis deve risolvere la questione Mauro Icardi visto il caos scatenato sul rinnovo ...

ICARDI - WANDA NARA 'L'Inter VOLEVA DARLO ALLA JUVENTUS'/ Marotta : 'Un po' di silenzio farebbe bene a volte' : ICARDI, WANDA NARA: 'L'INTER VOLEVA DARLO ALLA Juventus: doveva fare coppia con Cristiano Ronaldo'. Secondo la moglie-manager 'è Mauro che ha rifiutato'.

Inter CHRISTMAS MAGIC - LE DICHIARAZIONI DI ANTONELLO E MAROTTA : Prima cena di Natale nerazzurra per Giuseppe MAROTTA , nuovo CEO Sport: 'Per me è sicuramente un momento molto gradevole perchè sono arrivato in una Società generatrice di grandi emozioni, è un'...

Inter - Marotta replica a Wanda Nara prima della cena di Natale : Beppe Marotta, nuovo dirigente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della cena di Natale nerazzurra: “Mi trovo nel mio habitat naturale, sono un uomo di calcio e sto in una società fatta di uomini di grande spessore. Il mio inserimento sta andando nel migliore dei modi“. Con Nedved tutto chiarito, ma sul rinnovo di Icardi pare ci sia ancora da lavorare: “In premessa dico che Piero Ausilio mi ha ...

Inter - Marotta : 'Rinnovo Icardi? Pronti a incontrarci ancora. Wanda Nara? Servirebbe più silenzio' : ... che prima della cena di Natale della squadra ha risposto alle domande dei cronisti presenti: "Icardi è un giocatore fondamentale per l'economia dell'Inter, è il capitano e merita rispetto. Come ...

Inter - Marotta : "Icardi alla Juve? Forse un sondaggio - niente concretezza" : "Icardi alla Juventus? Piero Ausilio può confermare che non ci siamo mai seduti attorno a un tavolo per parlare". Parola di Beppe Marotta a margine di un incontro sul Financial Fair Play. Dopo Piero ...

Inter - Marotta : 'Icardi-Juve? Un sondaggio - c'era da sistemare Higuain...' : MILANO - Sondaggi, richiesta di informazioni, ma tutto qui. Nessuna trattativa. Beppe Marotta fino a qualche settimana fa era l'amministratore delegato della Juventus , adesso lo è dell' Inter e se c'...

Inter - i tifosi scatenati sui social : “Marotta portaci Mourinho” : La notizia del giorno è sicuramente l’esonero dal Manchester United di Josè Mourinho, in mattinata il Manchester United ha comunicato l’addio con lo Special One, divorzio inevitabile e che era nell’aria ormai da diverso tempo. Il tecnico paga i risultati deludenti in stagione nonostante la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League ma soprattutto il rapporto compromesso con gran parte dello spogliatoio, ...

Inter - Zanetti : 'Siamo felici del lavoro di Spalletti - Marotta un grande professionista' : In casa Inter è ancora aperta la ferita lasciata dalla sfida contro il PSV Eindhoven, che di fatto ha escluso i nerazzurri di mister Luciano Spalletti dalla Champions League. L'Inter proseguirà comunque il suo cammino europeo in Europa League. Ieri mattina a Nyon, in Svizzera, si sono svolti i sorteggi validi sia per la Champions che per l'Europa League. Ai nerazzurri è andata piuttosto bene, perché sono stati accoppiati con il Rapid Vienna. ...

Inter - Marotta sta preparando un colpo alla Bentancur in Sudamerica : Secondo quanto svela La Gazzetta dello Sport , l'idea di Beppe Marotta è di sfornare un nuovo colpo 'alla Bentancur' in Sudamerica. In particolare, il Flamengo vuole Gabigol ed è l'occasione giusta per strappare ai brasiliani il talento ...

Inter - Marotta : "Rilancerò l'Inter. Sennò vince sempre la Juve..." : Io vivo soprattutto della passione verso questo mondo. Con Pavel diventiamo nemici calcisticamente, ma la vita continua'. Sorteggio Europa League, il nostro commento: "Inter e Napoli, tutto facile. ...

Juventus - Nedved : 'Voglio bene a Marotta - mi ha fatto male vederlo all'Inter' : TORINO - La cerimonia del Golden Boy diventa terreno di pace per ricomporre il piccolo screzio tra Beppe Marotta e Pavel Nedved. Dopo essersi abbracciati dietro le quinte, il vicepresidente bianconero ...

Juventus - Nedved : 'Non volevo attaccare Marotta - mi ha fatto male vederlo all'Inter' : TORINO - La cerimonia del Golden Boy diventa terreno di pace per ricomporre il piccolo screzio tra Beppe Marotta e Pavel Nedved. Dopo essersi abbracciati dietro le quinte, il vicepresidente bianconero ...

Inter - gli abbracci di Marotta e le frecciate di Nedved : Ieri la prima ufficiale da neo dirigente per Marotta: abbracci con Zhang, Zanetti e Antonello, ma da Torino Nedved attacca