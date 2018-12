Inter | il punto sulle condizioni degli infortunati | stop Miranda | Vecino migliora

Il punto di William Hill sul calciomercato invernale : Modric all’Inter - Pogba alla Juve e Piatek al Napoli? Gli italiani dicono no : Gli italiani, interrogati da William Hill in merito alle possibili operazioni di gennaio, sembrano mostrare una diffusa diffidenza nei confronti delle indiscrezioni che hanno il mercato come protagonista. Per mancanza di fiducia nel potere contrattuale dei club o per non illudersi dell’arrivo di nomi altisonanti alla propria squadra del cuore, una consistente fetta di tifosi preferisce non fare affidamento su notizie non confermate. Basti ...

Giuseppe Conte - Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la rivolta Interna : 'A questo punto fate voi' - viene giù tutto : Il ministro dell'Economia non condivide nulla nella gestione della legge di Bilancio . A suo dire il premier avrebbe sbagliato a non insistere con i suoi due vicepremier per limare ancora di più le ...

Serie A - gol e polemiche tra Roma e Inter : 2-2 - il punto che brucia per entrambe : Roma-Inter 2-2 nel posticipo serale della 14/a giornata di Serie A. Nerazzurri in vantaggio con Keita al 37'. Nella ripresa il provvisorio pareggio dei giallorossi con Under, 52',. Inter ancora avanti ...

Il punto su aeroporti e Intermodalità ferroviaria : aeroporti e intermodalità ferroviaria. Ne hanno discusso i giornalisti aerospaziali, a margine dell'assemblea annuale del gruppo di specializzazione della FNSI, nel corso di un seminario tenutosi alla ...

Tottenham-Inter alle 21 La Diretta Serve un punto per la festa : È una partita caldissima quella che va in scena a Londra questa sera tra Tottenham Hotspur ed Inter; per gli inglesi, che due settimane fa hanno battuto in rimonta il PSV per 2-1, è l'ultima chance di ...

LIVE Tottenhham-Inter : ai nerazzurri basta un punto : Questa sera si gioca Tottenhamm-Inter, gara valida per la quinta giornata del Girone B di Champions League. Dopo le qualificazioni ottenute ieri da Juventus e Roma, anche la squadra di Spalletti - in contemporanea col Napoli di Ancelotti - ceca il passaggio agli ottavi. All'Inter basterebbe non perdere questa partita per essere certa della qualificazione, dato che ha tre punti in più rispetto agli inglesi e che all'andata Icardi e Vecino hanno ...

Inter - Lautaro sgretola un punto di forza del Frosinone : Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. 'Se vogliamo trovare il pelo nell'uovo, l'Inter ha aspettato un po' troppo a chiudere la gara. L'acuto di Ciofani a inizio secondo round forse l'ha ...

Calciomercato - Modric : Inter o Real Madrid? Il punto della situazione : Modric voleva cambiare aria , andar via da Madrid, magari raggiungendo all'Inter un tris di croati con cui aveva condiviso una finale di Coppa del Mondo , Brozovic, Perisic e Sime Vrsaljko, arrivato ...

Sun : Sturridge e il caso scommesse - suo cugino puntò 10 mila sterline sul trasferimento all'Inter : La carriera di Daniel Sturridge è stato un continuo saliscendi. Complici anche i numerosi infortuni, infatti, l'attaccante inglese non è mai riuscito a trovare la giusta continuità ed esprimere al ...

Inter - ora tutto dipende da te : basta un punto a Wembley : Archiviato il pareggio con il Barcellona, l'Inter pensa già al prossimo impegno europeo. La trasferta di Wembley, contro il Tottenham, potrebbe essere decisiva per il cammino della truppa di Spalletti ...

Icardi e Insigne regalano un punto a Inter e Napoli : Doppio 1-1 per le prime due italiane impegnate in Champions League. Finisce 1-1 Inter-Barcellona, gara valida per la quarta giornata del girone B. I catalani si portano in vantaggio con Malcom all'83',...

Inter-Barcellona 1-1 - Champions League : Icardi risponde a Malcom nel finale - punto prezioso a San Siro : L’Inter è riuscita a pareggiare per 1-1 contro il Barcellona nel big match della quarta giornata di Champions League. Nella bolgia di San Siro, i nerazzurri hanno tenuto testa ai blaugrana e hanno portato a casa un punto preziosissimo in ottica qualificazione agli ottavi di finale: i ragazzi di Luciano Spalletti salgono a quota 7 punti in classifica e conservano tre lunghezze di vantaggio sul Tottenham che ha battuto il PSV Eindhoven, ...

Inter - Javier Zanetti : “Real su Icardi? Nulla di vero. La Champions un punto di partenza” : Javier Zanetti, ex giocatore e dirigente dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in una lunga Intervista al quotidiano spagnolo Marca. L’ex capitano ha fatto il punto sul mercato, ribadendo che i neroazzurri non hanno nessuna intenzione di cedere il proprio gioiello Mauro Icardi: “E’ il nostro capitano e il nostro punto di riferimento, inoltre è molto […] L'articolo Inter, Javier Zanetti: “Real su ...