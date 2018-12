Instagram | ora puoi rispondere con la musica e fare il conto alla rovescia

Michelle Hunziker e la foto da bambina - i fan su Instagram : «Sei tu o Aurora?» : Michelle Hunziker scava nei ricordi e rovista nell'album di famiglia per un ultimo post decisamente natalizio. Su Instagram ha pubblicato una foto di quando era piccolissima e identica alla...

Belen Rodriguez su Instagram : fa il bagno con suo figlio - ancora critiche : La showgirl argentina Belen Rodriguez continua a far parlare di sé. Nel mirino del gossip, questa volta, ci è finita per aver pubblicato delle altre Instagram Stories nelle quali appare, dinanzi tutto il suo pubblico, intenta a fare un bagno insieme al figlio Santiago. Le riprese hanno, in pochissimo tempo, fatto il giro del web tra la curiosità e lo scalpore generali. Belen e le continue critiche sui contenuti mostrati su Instagram: il bagno in ...

Elisabetta Gregoraci : la foto in intimo sui Instagram fa pieno di like : Elisabetta Gregoraci ha letteralmente mandato in delirio i suoi fan su Instagram con una foto da capogiro. Seduta su una sedia, in intimo trasparente e la mano tra i capelli, l’ex moglie di Flavio Briatore è una bellezza che toglie il fiato. Uno scatto in bianco e nero che ha fatto impazzire tutti i suoi followers che, di primo mattino, si sono ritrovati davanti agli occhi la bellissima showgirl in versione super sexy e questa dedica: ‘’Lascio ...

Belen Rodriguez provoca ancora : mostra tutto (o quasi) su Instagram : Non è bastata l'emoticon di una mela che Belen Rodriguez ha aggiunto al video per impedire ai più attenti internauti di notare quello che lei ha tentato, invano, di coprire. Nelle "Instagram Stories" della showgirl, infatti, poche ore fa è stato caricato un filmato in cui si vede il suo corpo, dalla vita in giù, senza alcun indumento addosso. Sul web si dice che l'argentina si sia immortalata in un camerino mentre provava dei capi di biancheria ...

Il coraggio di Nadia Toffa : posta su Instagram una foto durante la chemioterapia : coraggiosa, forte e sempre positiva: Nadia Toffa prova sorridere anche durante la chemioterapia, postando una foto su Instagram. La conduttrice delle Iene ad un anno dal malore continua a lottare contro il cancro. Una battaglia che non è ancora finita, ma che lei sta combattendo con tutte le sue forze, usando come arma anche il suo sorriso. La positività e la voglia di vivere di Nadia sono stati d’esempio per migliaia di persone che la ...

Uomini e Donne gossip - Jennifer spiazza ancora Ivan : le ultime parole su Instagram : Uomini e Donne, Jennifer Casula sta fingendo con Ivan Gonzalez? I dubbi del tronista A Uomini e Donne Ivan Gonzalez ha grossi dubbi sulla corteggiatrice Jennifer Casula. Sin dalle prime esterne infatti il tronista ha affermato di non avvertire interesse da parte di Jennifer. Pensa, in sostanza, che la ragazza sia nel programma solo per […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Jennifer spiazza ancora Ivan: le ultime parole su Instagram ...

Corinaldo - Sfera Ebbasta su Instagram : Sono profondamente addolorato - : Il trapper ha espresso la propria vicinanza alle famiglie delle vittime e ai feriti della tragedia, avvenuta nel locale "Lanterna Azzurra", che ha provocato sei morti. Un episodio simile si era già ...

Michelle Hunziker - Aurora Ramazzotti la fa piangere. Dedica su Instagram : ... Non volevi nascere..il termine era il 28 di novembre e da lì in poi ogni giorno qualcuno mi diceva cosa fare per stimolarti a conoscere il mondo ad uscire dal calduccio e a prenderti il tuo primo ...

Gbox offre un set di strumenti per migliorare l’utilizzo di Instagram : Gbox è un'applicazione che mette a disposizione degli strumenti per migliorare l'esperienza di utilizzo di Instagram e assenti nella versione nativa del popolare social network fotografico. Ad esempio è possibile suddividere le immagini in nove parti e creare l'anteprima nel feed, identificare qualsiasi colore di una foto, modificare lo stile e l'orientamento del testo nelle storie e aggiungere vari effetti glitch alle foto, scaricare ...

Stefano Sala e Dasha - ora parla Roberta Bonanno : messaggi di fuoco su Instagram : Stefano Sala e Dasha, i dubbi sulla modella ucraina Stefano Sala e Benedetta Mazza al Gf Vip 2018 continuano a far discutere, ma anche la fidanzata Dasha non è da meno. La bellissima modella e dolce metà di Stefano, almeno fino a prova contraria, è molto attiva sui social e non smette di dire che […] L'articolo Stefano Sala e Dasha, ora parla Roberta Bonanno: messaggi di fuoco su Instagram proviene da Gossip e Tv.

Instagram - ora gli influencer vendono i loro filtri : (Foto: pexels.com /Francisco Fernández ) Un’idea e una bella inquadratura, ma anche i filtri e le luci: sono molti i fattori che contribuiscono al successo di una foto su Instagram. E sbaglia chi pensa che quelli tecnici siano solo dettagli secondari e trascurabili: basta scorrere il feed degli influencer o degli Instagrammer più popolari per accorgersene. Gli scatti di chi ha tanti follower tendono ad assomigliarsi tutti, e grattando-grattando ...

GfVip - Giulia Provvedi piange durante la diretta Instagram : 'Ora tutti uniti per Silvia' : Appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip Giulia Provvedi aggiorna i suoi fan con una diretta dal suo account Instagram. Inaspettatamente Giulia è stata eliminata ieri sera durante la diretta ...