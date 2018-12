Influenza dicembre 2018 | il picco è in arrivo e i vaccini sono irreperibili

Blastingnews

: Oggi non saremo presenti al mercatinonatalecampetto causa pioggia e influenza ?? Ci trovate domani e tutti i giorni… - pieldereuda : Oggi non saremo presenti al mercatinonatalecampetto causa pioggia e influenza ?? Ci trovate domani e tutti i giorni… - veronasera : 6.426 CASI REGISTRATI NELLA SETTIMANA CHE VA dal 3 al 9 dicembre e 28.449 casi totali dall’inizio della sorveglianza - veronasera : 6.426 CASI REGISTRATI NELLA SETTIMANA CHE VA dal 3 al 9 dicembre e 28.449 casi totali dall’inizio della sorveglianza -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Negli ultimi giorni molte regioni d'Italia stanno lamentando una carenza diantli, anche per quanto riguarda quelle dosi destinate ai soggetti a rischio. Le motivazioni di questa situazione potrebbero essere l'alta richiesta di dosi grazie alla campagna di sensibilizzazione oppure c'è stato un "risparmio" per quanto riguarda la produzione.quasi o completamente terminati in molte regioni La Società italiana di igiene e medicina preventiva, insieme a molti medici di base, ha denunciato la pericolosa carenza di dosi di vaccino antle destinate alle categorie considerate a rischio, come bambini, anziani e persone affette da patologie gravi. La destabilizzante situazione delle scarse dosi di vaccino riguarda gran parte (se non tutte) delle regioni italiane: dalla Campania alla Lombardia, dalla Sicilia al Trentino. Dunque questo ha dato adito a molte ...