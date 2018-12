In flessione l' indice delle società High Tech italiane | -1 | 29% | | scambi al ribasso per

L'indice delle società High Tech italiane si muove verso il basso - -3 - 92% - - flessione scomposta per STMicroelectronics : Andamento depresso per il comparto tecnologico a Milano . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a ...

In flessione l'indice delle società High Tech italiane - -0 - 95% - - perde molto Tiscali : Movimento in ribasso per il comparto tecnologico a Milano , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha terminato la seduta a 50.100,05, in ...

In flessione l'indice siderurgico a Piazza Affari - -1 - 18% - : Movimento in ribasso per l' indice italiano delle azioni siderurgiche , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Basic Materials ha terminato la seduta a 34.

In flessione l'indice siderurgico a Piazza Affari - -1 - 12% - : Movimento in ribasso per l' indice italiano delle azioni siderurgiche , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Basic Materials ha avviato la seduta a 34.

In flessione l'indice del settore alimentare italiano - -1 - 06% - - giornata da dimenticare per Bioera : Movimento in ribasso per il comparto alimentare a Piazza Affari , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall' EURO STOXX Food & Beverage . Il FTSE Italia Food & Beverage ha terminato la seduta a ...