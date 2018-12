In Europa è stata sospesa la vendita di protesi al seno di Allergan

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Italia-Francia 7-6. Parla Fabio Conti : “Non è stata la nostra miglior partita” : Ad Avezzano l’Italia della Pallanuoto femminile batte per 7-6 la Francia (clicca qui per la cronaca) nella terza giornata dell’Europa Cup. Match più complicato del previsto, ma le azzurre portano a casa i tre punti e rimangono a punteggio pieno alla guida del Gruppo B, compiendo un bel passo verso le semifinali della manifestazione. A fine gara il CT Fabio Conti ha Parlato al sito federale: “Sicuramente non possiamo dire che ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Italia-Francia 7-6. Parla Fabio Conti : “Non è stata la nostra miglior partita” : Il Setterosa centra la terza vittoria consecutiva in Europa Cup: la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile soffre oltre le attese e batte per 7-6 la Francia ad Avezzano. La selezione transalpina Continua il percorso di crescita verso le Olimpiadi di Parigi 2024 e trova Millot in gran serata, autrice di 5 gol. Per l’Italia tripletta di Bianconi e parata decisiva nel finale di Gorlero. Azzurre a punteggio pieno dopo tre giornate, le ...

A Roma è stata fatta la prima videochiamata 5G d'Europa : Per la prima volta in Europa, a Roma è stata trasmessa una videochiamata grazie alla tecnologia 5G. Sfruttando la rete Tim, la collaborazione con Ericsson e Qualcomm inaugura l'apertura nella capitale ...

Deficit dal 2 - 4% al 2 - 04% : tra mutui in rialzo e aste più care - quanto ci è costata la forzatura con l'Europa : MILANO - Ottanta giorni per tornare, o quasi, esattamente al punto di partenza. Il grafico con l'andamento dello spread restituisce più di ogni altra immagine la parabola gialloverde sui conti ...

'L'austerità in Europa è stata un grave errore e la Bce dovrebbe continuare il Qe'. Parlano gli economisti di IIF - : La sua economia si è contratta del 4% dal 2008. Eppure in base ai dati del Fmi entrambi i paesi hanno avuto un output gap di poco inferiore allo zero, il che porta a pensare che stiano funzionando ...

La cercavano da 5 anni in tutta Europa. Arrestata a Marsala latitante rumena : Era ricercata in Romania da 5 anni per associazione a delinquere finalizzata alle truffe e all'uso di atti falsi. E' stata Arrestata a Marsala, dagli agenti del Commissariato di Polizia, Niculina ...