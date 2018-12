Il ritorno di Mary Poppins | al cinema Ma per chi? - Recensione

Il ritorno di Mary Poppins - meglio cento volte la Mrs. Doubtifire di Robin Williams. Ed è tutto dire : Più che un cucchiaio di zucchero è un “ovosodo” che non va né su né giù. Il ritorno di Mary Poppins, il sequel targato Disney del classico zuccheroso di Robert Stevenson del 1964, è una di quelle operazioni di recupero della memoria cinematografica davvero indigesta. “Arrivederci Mary Poppins non stare via molto”, diceva Bert/Dick Van Dike sul finale della matrice di quella che speriamo non diventi una serie dagli infiniti ritorni. E la buona ...