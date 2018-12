Il presidente dell' Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi si è dimesso

Ricciardi si dimette da presidente dell'istituto superiore di Sanità - a breve il commissario : E, una volta individuato un nome con le caratteristiche più volte indicate dalla ministra - indipendenza dalla politica e dall'industria, curriculum d'eccellenza - alla gestione commissariale seguirà ...

Walter Ricciardi si è dimesso : non è più presidente dell’Istituto superiore di Sanità : Il presidente dell’Istituto superiore di Sanità (Iss), Walter Ricciardi, si è dimesso. Dopo oltre 4 anni alla guida del maggiore Istituto di ricerca sanitaria italiano, Ricciardi ha rassegnato le dimissioni al ministro della Salute Giulia Grillo, anticipando di vari mesi la scadenza prevista dell’incarico, fissata ad agosto 2019. Nel luglio 2014, Ricciardi è stato nominato commissario dell’Iss ed un anno dopo, a settembre 2015, l’allora ministro ...

Trasporto aereo : Benito Negrini riconfermato presidente dell’Ibar : Roma, 18 dic. (Labitalia) - L’Assemblea generale di Ibar (Italian Board Airline Representatives),[...]

Sampdoria - le rivelazioni shock del copresidente della Vis Pesaro su Ferrero : Stanno suscitando clamore le dichiarazioni rilasciate da Roberto Bizzocchi, copresidente della Vis Pesaro, in merito al presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. I due club intrattengono una partnership di tipo tecnico, ma non ci sarebbero rapporti diretti con l’attuale presidente blucerchiato. Bizzocchi ha dichiarato: “(Ferrero, ndr) Non conta nulla in società, dietro c’è una famiglia importante di Genova che rappresenta il ...

Roberto Fico - la gaffe del presidente della Camera che scambia la parola "egida" con "egidia" : Probabilmente è stato un lapsus. Ma la gaffe di Roberto Fico, intervistato da Lucia Annunziata, nel suo programma in onda domenica pomeriggio su Raitre, Mezz'ora in più, in pochissimo tempo ha fatto il giro dei social e della rete. L'argomento trattato era, in quel momento, il Global Compact, cioè l'accordo che diversi Stati membri della Nazioni Unite si sono impegnati a firmare con l'obiettivo di favorire l'accoglienza dei migranti. Roberto ...

Il 18 dicembre al circolo Sersanti i direttori dei settimanali imolesi intervistano il presidente della Regione Bonaccini : L'argomento indicato nel tema dell'incontro vuole stimolare una riflessione sui dati presentati lo scorso luglio nel Rapporto 2018 dell'Osservatorio interregionale economia e territorio, costituito ...

Qual è il reato ipotizzato per il presidente della Regione Calabria - Oliverio : Abuso d'ufficio, questa l'accusa ipotizzata nei confronti del presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, esponente del Pd. Questa mattina all'alba gli uomini della Guardia di finanza hanno ...

Il presidente dell’Ente Bilaterale Nazionale Eban ha inaugurato la nuova sede del Faila Ebat di Taranto : Taranto. Alla presenza del Roberto Caponi, della Responsabile Sviluppo e Organizzazione della CIA Nazionale Claudia Merlino, del Presidente della Provincia

"presidente - questa Italia fa fuggire i migliori" : il discorso dello studente che lascia Draghi stupito : Comincia il nuovo anno accademico e alla Scuola superiore di Pisa si parte con un ospite di rilievo: il presidente della Bce, l'uomo che ha tenuto a galla i conti dell'Eurozona e dato non poco ...

Mario Oliverio indagato - la Dda aveva chiesto i domiciliari. Il presidente : “Accuse infamanti - sciopero della fame” : La Dda di Catanzaro aveva chiesto gli arresti domiciliari per il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio. Il gip Pietro Caré ha accolto la misura cautelare ma ha disposto nei confronti del politico calabrese l’obbligo di dimora nel comune dove risiede, a San Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza. Oliverio è accusato di abuso d’ufficio nella gestione di alcuni appalti importanti come l’aviosuperficie di Scalea e l’impianto sciistico ...

Premio Angi 2018 : l'intervista a Yannick Roussel - presidente della France Association e International Entrepreneurship Academy : Premio Angi 2018: l'intervista a Yannick Roussel, presidente della France Association e International Entrepreneurship Academy

Il presidente della regione Calabria Mario Oliverio è indagato per abuso di ufficio : Il presidente della regione Calabria Mario Oliverio è indagato per abuso di ufficio, nell’ambito di un’inchiesta della Guardia di Finanza su irregolarità in due appalti pubblici. Nei confronti di Oliverio – eletto presidente della regione nel 2014 con il PD