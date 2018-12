Il presidente cinese ha promesso un miracolo che impressionerà il mondo

Imprese : il presidente di Alibaba Jack Ma è un membro del Partito comunista cinese : ...ha pubblicato un articolo ieri in cui viene fatto il nome di diversi imprenditori " incluso Ma " che il governo cinese intende onorare per il loro contributo alla riforma e all'apertura dell'economia ...

Spagna - aspettative per la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping : Il direttore del centro per l'economia globale e la geopolitica di ESADE, Javier Solana, ha affermato: "auspico che Cina e Spagna possano raggiungere consensi sulle questioni internazionali. Per ...

Carfagna : 'Di Maio ha ragione : il presidente cinese Ping esiste - ma è all'Esquilino' : 'Ho ascoltato il discorso del presidente Ping...' Aveva ragione Luigi Di Maio, allora: Ping esiste davvero. Ma non è il presidente della Cina. A quel punto poteva risparmiarsi il viaggio e venire qui ...

Cina - la gaffe di Di Maio : chiama 'Ping' il presidente cinese Xi Jinping : Ha fatto un po' di confusione Luigi Di Maio con il nome del presidente cinese al grande Expo delle importazioni di Shanghai. Al vicepremier è scappato un "presidente Ping" per ben due volte, ma il ...

La gaffe di Di Maio a Shanghai : chiama per 2 volte il presidente cinese 'Ping' : Doppia gaffe del vicepremier Di Maio durante la sua visita in Cina, a Shanghai. Il leader pentastellato in due diversi discorsi, pubblicati dallo stesso Di Maio su Facebook, ha chiamato 'Ping' il capo ...

Direttore China Media Group : metafora del "mare" avanzata dal presidente cinese Xi Jinping divenuta parola calda in rete : ... la prima CIIE ha riflettuto sufficientemente la salda determinazione cinese nei confronti dell'apertura all'estero, trasmettendo l'attivo atteggiamento della Cina di apertura del mercato al mondo e ...

Israele-Cina : vicepresidente cinese Wang dà il via a visita ufficiale nel paese : ... una sorta di riunione intergovernativa che include 13 ministeri di governo di entrambe le parti, in cui discuteranno di una cooperazione crescente in varie aree: economia, commercio, scienza e ...