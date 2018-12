Il Parlamento del Nevada diventa il primo a maggioranza donne - Sky TG24

Ungheria - deputati dell’opposizione cacciati dalla tv di Stato - inchiesta in Parlamento : “Violenza a pubblici ufficiali” : L’opposizione ungherese ha avviato un’inchiesta parlamentare dopo che alcuni rappresentanti, guidati dalla verde Bernadett Szel e dall’indipendente Akos Hadhazy, sono stati respinti con la forza dal personale di sicurezza dell’emittente di Stato per aver tentato di entrare negli studi televisivi e leggere le rivendicazioni dei manifestanti che da ormai una settimana stanno protestando contro la nuova legge voluta dal governo di Viktor Orbán e ...

Emissioni di CO2 - Il Parlamento europeo verso il taglio del 37 - 5% entro il 2030 : I rappresentanti dei Paesi membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo preliminare sugli obiettivi di riduzione delle Emissioni di anidride carbonica per i mezzi di trasporto. Si tratta di un compromesso che impone obiettivi ancor più stringenti rispetto a quanto proposto dalla Commissione europea: entro il 2030 le Emissioni dovranno essere ridotte del 37,5% per i veicoli passeggeri (del 31% per i soli ...

L'ultimo "cinepanettone" della casta Questa volta è Natale in Parlamento : Roma Peccato che per la fretta imposta da tempi tecnici L'ultimo nato dei fratelli Vanzina, Natale a 5 stelle, sia già uscito nelle sale e su Netflix. Si sono persi il meglio della sceneggiatura, un ...

Parlamento a luci rosse e il delfino di Silvio Berlusconi : tutto il peggio della settimana : E poi le gaffes di Laura Castelli, la scrittura supergiovane di Salvini e gli assist di Renzi. Anche negli ultimi sette giorni non sono mancate le sparate assurde dei politici. Leggetele tutte e votate la vostra preferita

Caso Selmayr - per l'EuroParlamento il segretario generale della Commissione Ue deve dimettersi : Il Parlamento europeo «ritiene che la Commissione non abbia rispettato i principi di trasparenza ed etica e dello Stato di diritto nella procedura utilizzata per la nomina del signor Selmayr quale suo ...

Martin Selmayr - il Parlamento Ue chiede la testa del braccio destro di Juncker : Il Parlamento europeo ha chiesto la testa di Martin Selmayr, il Segretario generale della Commissione europea ed ex potentissimo capo di Gabinetto del presidente Jean-Claude Juncker. Lo ha fatto con una risoluzione approvata in Plenaria a Strasburgo, il 13 dicembre, in cui analizza l’operato del Mediatore europeo (Ombudsman), incaricato di indagare sulle denunce per cattiva amministrazione da parte delle istituzioni europee e che si è occupato ...

Il Parlamento del Kosovo ha approvato la formazione di un esercito nazionale : Il Parlamento del Kosovo ha approvato una legge per costituire un esercito. La legge conferisce un mandato militare alle forze di sicurezza del Kosovo (KSF), che finora avevano armi leggere e avevano svolto operazioni di protezione civile. Le KSF verranno

Perché la proposta sui “visti umanitari” del Parlamento Ue è rilevante : (Foto: MARVIN RECINOS/AFP/Getty Images) Il Parlamento europeo ha appena approvato una proposta per creare un sistema di visti umanitari: vorrebbe, secondo i piani, incoraggiare l’immigrazione regolare di quelle persone che hanno diritto alla protezione umanitaria. È una misura che capita in un momento simbolico importante, mentre il tema dell’ospitalità e delle migrazioni è al centro del dibattito europeo, sta influenzando le scelte ...

La delegazione del Tibet dell'APN visita il Parlamento europeo : Nell'incontro con il vice presidente del Parlamento europeo Dimitrios Papadimoulis, Losang Jamcan ha raccontato tramite la sua stessa esperienza gli sviluppi e i progressi dell'economia e società in ...

La città dell'EuroParlamento blindata e ferita : STRASBURGO - La città affollata, il 'tutto esaurito' degli hotel e i celeberrimi mercatini di Natale. Un'attrazione turistica certo, ma soprattutto un obiettivo facile per chiunque voglia colpire ...

