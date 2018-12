Il papà di Di Maio indagato per deposito illecito di rifiuti

Abusi edilizi - con un dossier papà Di Maio sfida il Comune : Non si è ancora chiusa la vicenda degli Abusi edilizi nella masseria di proprietà del papà del vicepremier Luigi Di Maio, anzi, ci vorranno probabilmente ancora alcuni mesi. Nei giorni scorsi Antonio ...

Marco Travaglio : "Grande clamore mediatico per papà Di Maio - poco per la trattativa Stato Mafia" : Sono toni molto duri quelli che Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano , riserva oggi al ruolo dell'informazione in Italia. Il ragionamento parte dalla considerazione di quanti "articoli di ...

papà Di Maio - per me le sue scuse sono legittime. Ha sbagliato - ma stanno massacrando un brav’uomo : La famiglia Di Maio è di Pomigliano d’Arco, un comune in provincia di Napoli. Terra sfortunata e in preda alla criminalità organizzata, dove chi vuole fare impresa – oltre a scontrarsi con realtà delinquenziali – deve pure fare i conti con una terribile realtà economica. Come tanti altri anche Antonio – padre di Luigi, attuale vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico – ha provato a fare impresa nella ...

Dall'Irpef al condono - i debiti col fisco di papà Di Maio : 134mila euro : 'debiti tributari e previdenziali', ammette Antonio Di Maio. debiti con il fisco che partono dal 2001 e arrivano fino al 2010. E che lo hanno spinto a chiudere la sua ditta edile individuale. debiti ...

Parla il papà di Luigi di Maio. Ecco la verità : Parla il Papà di Luigi di Maio. Ecco la verità In un video su Facebook, il genitore del vicepremier racconta la sua versione dei fatti in merito alla sua azienda dopo l'inchiesta sul lavoro nero portata avanti dalla trasmissione “Le iene” “Chiedo scusa per gli errori che ho commesso, chiedo scusa alla mia famiglia per i dispiaceri che hanno provato”. E’ quanto afferma Antonio Di Maio, padre del vicepremier Luigi, in ...

