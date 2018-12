Il nuovo Volkswagen Grand California è il camper più tecnologico di sempre FOTO

Il nuovo Grand California di Volkswagen si aggiudica il Connected Car Award 2018 : Il camper che arriverà sul mercato italiano nel 2019 è stato scelto dai lettori di Auto Bild e Computer Bild per la sua...

Volkswagen IQ.Drive - Un nuovo brand per gli Adas del presente e del futuro : Anche la Volkswagen ha creato un marchio dedicato agli Adas di ultima generazione: sotto la denominazione IQ.Drive, destinata a diventare il cuore pulsante della comunicazione e del marketing, saranno infatti compresi i sistemi di assistenza alla guida presenti e futuri, fino alle soluzioni autonome di Livello 4 e 5 (al momento assai lontane). Nel 2019 la serie speciale in Europa. Oltre a una campagna pubblicitaria che prenderà il via in ...

Volkswagen Golf 8 - c'è un nuovo schizzo : sarà più ecologica e digitale : Il Gruppo Volkswagen ha diffuso con un teaser la prima immagine della Golf 8, nuova generazione del modello segmento C che da sempre è una delle vetture più vendute della casa tedesca. Non si tratta di un rendering o di una foto sotto un velo, come accaduto qualche mese fa in casa Bmw per annunciare la Serie 3. Il teaser diffuso sul web contiene un disegno, un'immagine stilizzata della Nuova Golf 8 vista di profilo, quasi un tratto di matita dal ...

Volkswagen T-Roc - debutta il nuovo diesel" : Il nuovo crossover compatto Volkswagen dal design sportivo va così ad arricchire l'offerta per il mercato italiano e strizza l'occhio a chi cerca uno Sport Utility Vehicle versatile e comodo da usare ...

Volkswagen Tiguan - nuovo pacchetto R-Line Black Line : La Volkswagen introduce una ulteriore personalizzazione dedicata alla Tiguan: il Black Line R-Line design package, ordinabile in combinazione con gli allestimenti ComfortLine e HighLine e con le tinte esterne Mother-of-Pearl-Effect Oryx WhitePure White, Indium Grey Metallic e Pearl-Effect Deep Black.Look scuro e sportivo. Il pacchetto include i cerchi da 19" con design Sebring, i paraurti sportivi con dettagli e cornici delle ...