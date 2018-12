Il Museo del Ciclismo cerca casa alla Spezia

COMPLETATO L'ALLESTIMENTO DELLA SEZIONE DI ROCCAGLORIOSA DEL "Museo IN CAMMINO" : ... nel quale Franco Bortone pare ispirarsi ai modi stilistici di Cézanne; e infine il suggestivo "informale" dei "paesaggi" di Longobardo e Massa, che potremmo elevare a simboli di un mondo fiorito che ...

Al Museo delle Officine Galileo lo spazio espositivo di Leonardo : Un mondo che non ha confini, legato a nomi di grandi personaggi ma che sopravvive da solo nei prodotti che l'azienda realizza e attraverso i quali contribuisce a nuove ambizioni internazionali. Nello ...

F1 - una mostra su Schumacher al Museo della Ferrari : MEMORABILIA Nelle sale del Museo si ripercorreranno quelle stagioni memorabili che il 7 volte Campione del Mondo ha fatto vivere al popolo Ferrarista, e che hanno creato un mito oggi più grande che ...

Depositi di Capodimonte : 1200 opere segrete raccontano il “sottosopra” del Museo partenopeo : La mostra "Depositi di Capodimonte" dal 21 dicembre al 15 maggio 2019 aprirà i cinque grandi Depositi del museo di Capodimonte. Oltre 1200 opere tra dipinti, statue, arazzi, porcellane, armi, e oggetti di arti decorative in mostra: un tesoro finora segreto che racconta una storia ancora tutta da scrivere.Continua a leggere

Al Museo del Tessuto una mostra dedica alle invenzioni tessili di Leonardo da Vinci Fino al 26 maggio l'esposizione presenta anche ... : Grazie ai modelli storici in legno e metallo concessi in prestito dal Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, il visitatore potrà apprezzare al meglio i dispositivi per la ...

'L'Astronomia prima del telescopio'. Conferenza al Museo di Storia Naturale : Nell'ambito del ciclo di incontri tra umanità e scienza, sabato 15 dicembre, alle 16.30, nell'auditorium del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, il

Museo del Cinema di Torino : Marilyn Monroe in mostra nel periodo natalizio : Marilyn Monroe: un nome, un'icona. Quest'anno l'intramontabile Diva che ha stregato milioni di spettatori in tutto il mondo torna a incantarci con la mostra "Merry Marilyn. Naturale eleganza, magico charme". Un omaggio tributatole in occasione delle imminenti feste natalizie dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, che ospita l'allestimento dal 12 dicembre 2018 al 28 gennaio 2019. ...Continua a leggere

Torino - al Museo del cinema il legame magico che lega il suono all'immagine : Insieme a una nuova generazione di registi che, come Spike Jonze, approdano al cinema dal mondo dei videoclip. #SoundFrames racconta questo affascinante percorso mentre i visitatori, armati di cuffie ...

Fino al 10 marzo 2019 la mostra "Arte e Collezionismo. Cinque secoli di pittura dalle collezioni biellesi" al Museo del Territorio Biellese : Fino al 10 marzo 2019 sarà possibile visitare presso il Museo del Territorio Biellese la mostra 'Arte e collezionismo. Cinque secoli di pittura dalle collezioni biellesi', realizzata dall'Assessorato ...

Il Museo del Cinema di Torino si aggiudica un costume di scena di Sophia Loren : Va al Museo del Cinema di Torino un costume di scena della Diva Sophia Loren. Il Museo si è aggiudicato

Loren - la vestaglia di "Una giornata particolare" acquistata dal Museo del cinema di Torino : Il museo Nazionale del cinema di Torino ha acquistato uno degli iconici costumi di scena indossati sul set da Sophia Loren: è la vestaglia del film 'Una giornata particolare' , 1977, del regista ...

