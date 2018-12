Il mondo di Patty | la verità di Laura Esquivel che mette nei guai Juan | ' Mi disgusta'

Il mondo di Patty - bufera anche su Nicolas : 'Nella serie eri un personaggio pedofilo' : Lo scandalo riguardante gli attori protagonisti de Il mondo di Patty continua a tenere banco in Argentina, dove da un po' di giorni non si fa altro che parlare delle tremende accuse sessuali che sono state mosse da alcune delle attrici della fiction, all'epoca minorenni, nei confronti di alcuni attori e produttori. Accuse al vetriolo che stanno scatenando un accesissimo dibattito, al punto che quasi tutti i protagonisti della serie stanno ...

Il mondo di Patty - Brenda Asnicar rivela di aver detto no a Juan Darthes : 'Lui mi voleva' : L'indiscrezione che vede Juan Darthes, attore-protagonista nella serie-TV argentina trasmessa anche in Italia 'Il Mondo di Patty', accusato di aver compiuto abusi e molestie sessuali ai danni di alcuni attori ingaggiati nel cast della succitata serie televisiva, ha letteralmente invaso la rete in poco tempo. Dopo la divulgazione della cruda testimonianza riportata da Thelma Fardin ('Giusy'), la quale sostiene di essere stata abusata sessualmente ...

Il mondo di Patty - la nuova confessione di Caterina : 'Ho le foto della notte degli abusi' : Lo scandalo che ha travolto i protagonisti della serie tv Il mondo di Patty si allarga sempre di più e nel corso delle ultime ore sono venute fuori delle nuove clamorose rivelazioni che hanno fatto il giro del web e dei social in Argentina. Come ben saprete, infatti, alcune delle attrici protagoniste della serie avevano puntato il dito contro l'attore che vestiva i panni di Leandro, sostenendo che ai tempi delle riprese della serie tv aveva ...

Il mondo di Patty - parla la protagonista : 'Quello che ha fatto Juan è deplorevole' : Giorni fa l'attrice Thelma Fardin, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha stupito tutti confessando di essere stata vittima di molestie sessuali quando aveva solo 16 anni. La 26enne argentina, che interpretava Giusy ne "Il mondo di Patty", ha affermato di essere stata violentata nel 2009 da un suo collega di 46 anni. L'accusato è Juan Darthés, l'attore che interpretava Leandro nella telenovela argentina. In seguito a questa ...

Il mondo di Patty - Juan Darthés respinge le accuse di Thelma Fardin : ‘Se mi condannano mi uccido’ : “Se mi condanneranno mi ucciderò“: questa la risposta di Juan Darthés alle accuse di violenza carnale che Thelma Fardín gli ha rivolto nei giorni passati. L’ex attore de Il mondo di Patty si è difeso a spada tratta, negando più che ha potuto la ricostruzione dei fatti che ha dato la ex collega – all’epoca appena sedicenne – e proponendone una sua, molto diversa: “Lei si è avvicinata a me, mi provocava, ...

Il mondo di Patty - 'Ho subito anch'io violenze' : la confessione-choc di Gloria Carrà - mamma di Antonella : 'Mi fa schifo quell'uomo'. Sono queste le parole di Gloria Carrà , Bianca nella telenovela argentina Il mondo di Patty , dopo essere venuta a conoscenza della testimonianza di Thelma Fardin e degli ...

Gloria Carrà - Bianca de Il mondo di Patty parla delle violenze e confessa : 'Anche io sono stata abusata' - : Dopo le testimonianze dei ragazzini del cast, adesso a parlare è Gloria Carrà , che nella serie Il Mondo di Patty interpretava Bianca, la compagna di Leandro , Juan Darthes, . L'attrice è stata durissima con Juan, dicendo che le fa schifo e che prova disgusto. Gloria ha anche confessato di essere ...

Il mondo di Patty - nuove pesanti accuse di Felipe : 'Anch'io ho subito molestie come altri' : A distanza di anni dal grande successo della serie tv per ragazzi Il mondo di Patty, vengo fuori delle clamorose rivelazioni che riguardano lo scandalo molestie che ha visto coinvolti alcuni dei protagonisti, i quali soltanto oggi hanno avuto il coraggio di denunciare tutto. La prima a denunciare è stata Thelma Fradin, l'attrice che vestiva i panni di Giusy, la quale ha confessato che l'interprete di Leandro aveva abusato di lei sul set della ...

Il mondo di Patty - parla l’attore Juan Darthes : “Io non ho violentato nessuno. E’ stata Thelma Fardin a molestare me. Se mi condannano mi uccido” : “Mi ha buttata sul letto, mi ha tolto i pantaloncini e ha iniziato a praticarmi sesso orale. Io continuavo a dirgli di no. Mi ha infilato le dita e io continuavo a dirgli no. Allora gli ho detto: i tuoi figli hanno la mia età, ma lui mi si è messo sopra e mi ha penetrato. In quel momento qualcuno ha bussato alla porta e io sono riuscita ad uscire dalla stanza”. Questo il racconto di Thelma Fardin, attrice de Il mondo di Patty che con una ...

Il mondo di Patty - Martina Stoessel di 'Violetta' contro Juan Darthes : 'Ero così piccola' - scandalo totale : Nello scandalo di Il Mondo di Patty si inserisce anche Martina Stoessel , star planetaria di Violetta. Thelma Fardin , giovanissima ex protagonista dell telenovela Disney per ragazzini, ha accusato l'...

Rodrigo Velilla - Felipe de Il mondo di Patty : 'Anche io ho subito molestie sul set - come altri ragazzi della serie' - : Il mio ruolo principale ad esempio è andato ad un ragazzo che non ballava e cantava come me.' Che dire, davvero un bell'ambiente il set de Il Mondo di Patty . #AHORA EL espanto detrás de las cámaras ...

Il mondo di Patty - 'Mi ha maltrattata e segregata' : la confessione di Griselda Siciliani contro Juan Darthes : L'accusa lanciata dall'ex star de Il mondo di Patty Thelma Fardin nei confronti di Juan Darthes ha avuto una cassa di risonanza enorme specialmente tra il cast della telenovela argentina. Da ultima a ...

Il mondo di Patty - Juan Darthes inchiodato : 'Eravamo piccoli - ma...'. Abusi sessuali - il set dell'orrore : Nuove, gravissime accuse contro Juan Darthes . Il protagonista della telenovela argentina per bambini Il mondo di Patty , secondo la giovanissima collega Thelma Fardin , l'avrebbe costretta ad avere ...

Il mondo di Patty : Laura Esquivel parla delle violenze di Juan Darthes e fa una rivelazione - : Dopo aver scritto un messaggio sul suo profilo Instagram , ieri Laura Esquivel ha rilasciato un'intervista nella quale ha parlato delle presunte violenze di Juan Darthes . 'Patty' ha anche rivelato di ...