Il Milan finisce in tribunale | oggi la prima udienza del contenzioso con Marco Fassone

Bologna e Milan si dividono la posta : finisce 0-0 : Un pareggio che serve solo al Bologna. Il Milan non stacca le inseguitrici per il posto Champions - Bologna-Milan finisce 0-0. Un punto che permette al Bologna di muovere la classifica, ma non ...

Milan - Higuain finisce subito in disgrazia : dopo la mazzata Uefa - la brutta voce sul suo futuro : Per Gonzalo Higuain il periodo nero al Milan si sta per trasformare in un vero e proprio incubo. L'argentino non segna da sei partite, lo accusano di non aver saputo trascinare la squadra nei momenti ...

Milan-Torino finisce con uno sterile 0-0 : Il posticipo della domenica sera di Serie A si è concluso con uno sterile 0-0. La gara è iniziata con un grande Torino, che ha tenuto in mano il match fino alla mezz'ora, quando poi è uscito il Milan. Da segnalare, a fine del primo tempo una situazione dubbia nella quale si è verificato con il Var un eventuale fallo di mano in area di N'koulou, che però non è stato ravvisato. Il secondo tempo è la copia del primo, con i rossoneri che partono ...

La Juventus Women risponde al Milan : col Sassuolo finisce 4-0 : TORINO - A poche ore dalla delicata sfida dell' Artemio Franchi della formazione maschile, sugli spalti di Vinovo i tifosi delle Women espongono lo striscione 'È sempre 25 novembre', per non ...

Milan-Dudelange 5-2 in diretta LIVE : finisce il match di San Siro – I video dei gol : 93′ Dopo tre minuti di recupero finisce il match di San Siro 90′ Saranno tre i minuti di recupero 82′ GOL DEL MILAN, 5-2 BORINI. Il neo entrato conquista palla in area dopo un rimpallo ed insacca sotto la traversa. 81′ SOSTITUZIONE MILAN entra Borini ed esce Cutrone 80′ GOL DEL MILAN, autogol di Schnell […] L'articolo Milan-Dudelange 5-2 in diretta LIVE: finisce il match di San Siro – I video dei gol ...

Lazio-Milan finisce 1-1 Rossoneri avanti con Kessie Nel finale il pari di Correa Genoa-Sampdoria : 1-1 : Passa prima il Milan a un quarto d’ora dalla fine con un destro di Kessie. Nel recupero è Correa, neo entrato, a rimettere tutto in parità. La Lazio resta avanti ai rossoneri

