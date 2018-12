Il Manchester United si appresta a multare Pogba | il post su Mourinho non è piaciuto

Manchester United - per il dopo-Mourinho i bookmakers dicono Conte : José Mourinho è stato sollevato dall’incarico di allenatore del Manchester United, adesso il club è alla ricerca di un valido sostituto per la panchina Finisce l’avventura di José Mourinho alla guida del Manchester United. Il tecnico portoghese paga il sesto posto in classifica e il – 19 rispetto al Liverpool, in vetta alla Premier, oltre alla rottura dei rapporti con lo spogliatoio. In lavagna è caccia al successore ...

Mourinho esonerato dal Manchester United : aggiornamenti e le news : Ore 17.03 - Una nuova lettura del post Instagram di Pogba Come abbiamo riportato alle 11:30, pochi minuti dopo l'esonero di Mourinho era comparso sul profilo Instagram di Pogba un post sibillino. In ...

Manchester United : Mourinho esonerato - Solskjaer traghettatore? : Quarantaquattro minuti dopo, l'addio ufficiale e la notizia 'boom' che ha mandato in tilt le redazioni - non solo sportive - di tutto il mondo. Nell'arco temporale di tre anni, due bocciature pesanti ...

Divorzio Mourinho Manchester United - un’operazione da 30 milioni di euro : Divorzio Mourinho Manchester United – “C’era una volta uno Special One”, lo scriveva ieri il Sun paventando che la storia tra Mourinho ed il Manchester United fosse già da tempo ai titoli di coda. Puntualmente oggi è arrivata la notizia che sa di esonero anche se il comunicato dei Reds non lo dice esplicitamente. Mourinho vorrebbe […] L'articolo Divorzio Mourinho Manchester United, un’operazione da 30 milioni ...

Jose Mourinho esonerato dal Manchester United : per l'ex special one un indennizzo stellare : Josè Mourinho, lo special one, non è più l'allenatore del Manchester United. Oggi una nota del club inglese che annuncia l'esonero per l'ex allenatore del Chelsea, del Real Madrid e dell'Inter. 'Il ...

Manchester United - i candidati per il post José Mourinho - : L'avventura di José Mourinho con il Manchester United si è chiusa martedì mattina e i bookmakers inglesi non si sono fatti trovare impreparati lanciando le quote relative a chi sarà, nella stagione ...

Esonero Mourinho - al Manchester United 4 mesi di show. Tutti i gesti - dall'orecchio alla Juventus Stadium al mignolo : La mezza stagione vissuta dallo Special One ai Red Devils ha regalato una serie di momenti epici: dalle conferenze stampa all'alba, al gesto del Triplete mostrato ai tifosi di Chelsea e Juventus, per ...

Panchina Manchester United - la società ha le idee chiare : ecco il piano dei Red Devils : Presumibilmente, la ricerca del successore di Mourinho sulla Panchina del Manchester United è già partita ben prima dell’ufficialità del licenziamento del tecnico portoghese. I risultati in stagione sono stati perlopiù negativi, con i Red Devils lontani diciannove lunghezze dalla vetta quando non siamo neanche a metà stagione e questo non ha contribuito sicuramente a far cambiare idea ai Glazer, ormai stanchi dello Special One da ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. José Mourinho esonerato dal Manchester United - 18 dicembre 2018 - : Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora. José Mourinho esonerato dal Manchester United. Roma: arrestato l'immobiliarista Giuseppe Statuto , 18 dicembre 2018,

Manchester United - partiti i contatti per il post Mourinho : Conte seconda scelta : La mattinata è stata sconquassata dalla notizia della separazione di Mourinho dal Manchester United. Oltre ad ogni fantasticheria che l’assenza di legami dello Special One può suscitare nei tifosi dell’Inter, che ne invocano un ritorno, c’è la panchina prestigiosa dei Red Devils da assegnare: per il momento sarà Carrick a guidare i prossimi allenamenti, ma si tratta solo di una soluzione temporanea. La dirigenza della ...

MOURINHO ESONERATO DAL Manchester UNITED/ Lo Special One di nuovo libero - i tifosi Inter già sognano : MOURINHO si è dimesso da allenatore del MANCHESTER UNITED: i tifosi dell'Inter già sognano il ritorno dello Special One al posto di Spalletti.

Manchester United - Mourinho non è più l'allenatore : Josè Mourinho non è più l'allenatore del Manchester United. Decisivi i deludenti risultati della prima parte della Premier League. La notizia dell'esonero dell'allenatore portoghese è stata data dalla dirigenza dei Red Devils tramite un comunicato ufficiale e sul profilo Twitter. Secondo quanto sostiene Sky, al momento la squadra è affidata a Michael Carrick (fino allo scorso anno centrocampista dello United ed entrato nello staff tecnico della ...

Manchester United - Mourinho esonerato. Carrick traghettatore. Blanc o Conte per il futuro? : Una coincidenza di tempi quasi diabolica: il 17 dicembre 2017 José Mourinho viene esonerato dal Chelsea, il 18 dicembre 2018, esattamente alle 9.46 orario inglese, il manager portoghese viene ...

Mourinho - l'esonero dal Manchester United diventa ufficiale : Notizia nell'aria da settimane, ora è arrivata l'ufficialità. E il club inglese posta l'annuncio su Twitter