Il futuro secondo Lenovo

Secondo la NASA - la Roscosmos ha paura del futuro senza USA - : La Roscosmos sarebbe preoccupata per l'imminente completamento del contratto con la NASA per il trasporto degli astronauti sulla ISS a bordo della Soyuz, ha detto il capo del Dipartimento dei voli ...

Il futuro prossimo dei pesi e delle misure : vanno in pensione le attuali definizioni delle 7 unità di base (chilogrammo - metro - secondo - ampere - kelvin - mole e candela) : Per essere pronta all’appuntamento con la scienza del futuro , la metro logia o scienza delle misure ha giocato d’anticipo, votando a favore del nuovo Sistema Internazionale delle unità di misura (SI). Presto avremo quindi misurazioni così precise e affidabili da essere in grado di stare al passo con sviluppi scientifici e tecnologici che oggi non riusciamo neppure a immaginare. Nulla cambia nella vita di tutti i giorni, le unità di misura ...

Undertale e il futuro di Deltarune secondo il geniale Toby Fox : Partiamo con una doverosa premessa: nel caso in cui non abbiate mai giocato ad Undertale non perdete tempo e fatelo immediatamente. Come sottolineato anche nella nostra recensione si tratta di uno dei migliori giochi degli ultimi anni e probabilmente molto di più. Detto questo ora parliamo del presente e del futuro del geniale papà di Undertale.Come forse saprete alcuni giorni fa Toby Fox ha lanciato un misterioso sito che permetteva di scarica ...