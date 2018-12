Ibrahimovic | ' Mai pensato di lasciare i Galaxy Non me ne vado senza aver vinto'

Ibrahimovic non perde mai il suo stile : “Solo Zlatan poteva infortunare Zlatan” : In attesa degli sviluppi di mercato, che a gennaio potrebbero riportarlo in Europa e in Serie A, Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni della BBC, ripercorrendo la sua lunga carriera. Tra i temi toccati quello dei progressi durante il periodo alla Juventus sotto la guida di Fabio Capello: “All’inizio della carriera non pensavo ai gol, ma solo a migliorare le mie abilità, i miei dribbling e la mia tecnica. Ad un certo punto ...