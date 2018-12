I nuovi saldi della manovra | taglio da 2 | 7 mld alle pensioni e da 1 | 9 mld al reddito di

Manovra - ecco i nuovi saldi : taglio da 2 - 7 mld alle pensioni e da 1 - 9 mld al reddito di cittadinanza. Crescita ridotta da +1 - 5 a +1% : Lo stand by sul maxiemendamento si spiega con la necessaria 'bollinatura' della Ragioneria dello Stato, come confermato alla commissione dal viceministro all'Economia Massimo Garavaglia. L'...

Manovra - il Senato ostaggio della trattativa tra Roma e Bruxelles. I nuovi saldi slittano all'esame dell'aula : I circa 4mila emendamenti presentati in Senato farebbero pensare alla necessità di una corsa all'ultimo respiro per licenziare la Manovra in tempo. Il testo, infatti, deve ritornare di nuovo alla Camera per il terzo e decisivo via libera: i tempi stringono, Natale si avvicina. E invece palazzo Madama si ritrova ostaggio della trattativa tra il governo italiano e la Commissione europea. Perché i nuovi saldi, con in testa il deficit ...