Le serie TV e i FILM PIÙ interessanti di gennaio 2019 : Dietro la sua carica simbolica, Cheney è diventato uno dei politici più influenti degli ultimi cinquant'anni, la vera mente che ha plasmato l'America e tirato i fili del mondo intero. Benvenuti a ...

I FILM PIÙ attesi del 2019 : Abissima nelle arti marziali, diventa una spietata cacciatrice di taglie, sulle tracce dei peggiori criminali del mondo. Uscita al cinema: 14 febbraio 2019 . I villeggianti di Valeria Bruni Tedeschi ...

I migliori FILM del 2018 - la mia controclassifica ufficiale. Più un consiglio : Mentre stiamo archiviando il 2018 cinematografico scorro, con curiosità, la classifica dei dieci film più visti in italia, con i relativi incassi, in quest’anno solare. I dati sono recuperabili dal sito della Cinetel che li raccoglie quotidianamente per conto dell’Anec (Associazione nazionale esercenti cinema) e dell’Anica (che rappresenta l’industria del cinema). A parte la prima posizione, occupata da Bohemian Rhapsody ...

I 10 FILM d’animazione più strani di sempre : Nonostante l’influenza di Disney sia incalcolabile, il cinema d’animazione ha comunque saputo ritagliarsi spazi, ambiti e trovate fantastiche che nulla hanno a che vedere con i contenuti quieti e lo stile appositamente prevedibile della madre di tutte le case di produzione animata. Spider-Man – Un nuovo universo ha rimesso al centro dell’animazione lo stile, il tratto, il disegno e le invenzioni visive, anche se non si parla di animazione ...

Non c’è più religione FILM stasera in tv 29 dicembre : cast - trama - curiosità - streaming : Non c’è più religione è il film stasera in tv sabato 29 dicembre 2018 in onda in prima serata su Rai 1. La commedia diretta da Luca Miniero è interpretata da Claudio Bisio, Angela Finocchiaro e Alessandro Gassmann. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Non c’è più religione film stasera in tv: scheda USCITO IL: 7 dicembre 2016 GENERE: ...

I 10 FILM americani più belli del 2018 : Un padre e una figlia, Ben Foster e Thomasin McKenzie, vivono ritirati dal mondo nelle foreste vicino Portland, nell'Oregon, volontariamente nascosti, invisibili. Finché non vengono scoperti. 9, ...

FILM PIÙ attesi del 2019 : da Scorsese a Tarantino. Arriverà Pinocchio di Garrone e Star Wars. Tra le coppie inedite Di Caprio e Pitt : Mentre sta per chiudersi il 2018 ed ognuno, tra le varie classifiche dell'anno, magari si chiederà qual è stato il Film più interessante della stagione, è già ora di pensare al 2019 ed ai che verranno.