I dataminer hanno scoperto le ricompense dell' evento 14 giorni di Fortnite

Fallout 76 : i dataminer hanno scovato nuove abilità - anche per i fuorilegge : La beta di Fallout 76 è arrivata sulle nostre piattaforme solo da poco ma i dataminer si sono già dati da fare per scovare qualche file sospetto, e a quanto pare hanno fatto centro.Come riporta PC Gamer, tra i vari file ne sono saltati fuori alcuni relativi alle carte abilità, tra cui alcuni legati alla figura del fuorilegge. Per chi non lo sapesse, si verrà marcati come fuorilegge (sarete visibili sulla mappa per un determinato periodo) quando ...