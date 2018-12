I costi per fare il passaporto

Banche - Abi : per nuove sfide taglio costi e diversificare ricavi : Roma, 18 dic., askanews, - Per affrontare le nuove sfide create dalla tecnologia e dalle regole europee le Banche italiane dovranno ridurre i costi e diversificare i ricavi. Lo sostiene l'Abi nel ...

Crescono i lavori su fune per abbattere i costi nell’edilizia : L’eccellenza italiana si distingue anche per l’ingegno e le maestranze. Le imprese italiane sono sempre alla ricerca di soluzioni nuove

Uno spot per la costituzione a Vittoria : Il Prefetto Dispenza presiede la commissione giudicatrice degli spot sulla Costituzione italiana realizzati dagli studenti dell'Istituto Fermi

Usa - Obamacare : per un giudice del Texas è incostituzionale. Trump esulta : Un giudice federale degli Stati Uniti in Texas ha dichiarato che l'Affordable Care Act, comunemente noto come Obamacare, è incostituzionale. La riforma sanitaria voluta da Barack Obama è destinata, ...

Terzo Valico - Toninelli : “Analisi costi-benefici : recesso costerebbe 1 - 2 miliardi. Opera non può che andare avanti” : Bloccare il Terzo Valico dei Giovi costerebbe più di un miliardo di euro. Per questo motivo l’Opera “non può che andare avanti. Ma farlo andare avanti non significa condurlo a termine così com’è, bensì rendere l’Opera efficiente rispetto agli scopi”. Ad annunciarlo è Danilo Toninelli rendendo noto su facebook l’esito dell’analisi costi-benefici sull’Opera. “L’analisi costi benefici, che insieme alla ...

Il C9 diventa C6. Ipotesi prepensionamenti per ridurre i costi : Tutto mirando ad una 'spending review', spinta quattro anni fa dal Consiglio per l'economia che aveva analizzato le relazioni dei revisori internazionali della Prefettura degli Affari Economici. Già ...

Maltempo : Musumeci - piangevano per i morti e in aula si sono nascosti dietro voto segreto : Palermo, 13 dic. (AdnKronos) - "Ieri sera il Parlamento regionale ha bocciato una risorsa di 12 milioni di euro destinata alla pulitura dei fiumi. In un'isola dove sono morte 14 persone, ho fatto pulire i fiume con le somme urgenze perché non si pulivano da anni. Io non avevo 12 milioni. Così ho fat

E' stato recentemente COSTITUITO a Palermo il COMITATO, composto da liberi cittadini , esponenti del mondo DELLA cultura, del lavoro, DELLE professioni e del volontariato, , che si prefigge uno scopo ...

Pannelli contro l'erosione costiera - esperimento in spiaggia a Paestum : 'Ho conosciuto l'ingegnere Tamburrano un paio di anni fa, tramite Mondo Balneare e ho subito trovato interessante il suo progetto. Dopo la registrazione del brevetto abbiamo pensato di sperimentarlo ...

Da affrontare al meglio alcuni problemi Iliad con le SIM per evitare costi aggiuntivi : Da circa sei mesi c'è un nuovo operatore in Italia e come si poteva facilmente immaginare in questo periodo non mancano certo i problemi Iliad. Al dì là dei discorsi inerenti la copertura, con la compagnia telefonica che sta facendo tutto il possibile per provare a dire la sua in un mercato estremamente competitivo, oggi 10 dicembre ritengo opportuno portare alla vostra attenzione un problema specifico. Ottenendo tutte le informazioni del caso ...

“È solo costipata” - dall’ospedale la rimandano a casa : bimba di 2 mesi muore per meningite : La piccola era sta rimandata a casa dopo un breve visita in ospedale, ma è morta meno di 24 ore dopo per meningite di cui nessun si era accorto. La famiglia ora ha trascinato in tribunal l'ospedale per negligenza dopo che una indagine interna ha stabilito che non ci sono stati errori dei medici.Continua a leggere

Da quando Juan Carlos di Spagna ha abdicato a favore del figlio Felipe, nel giugno 2014, è davvero ...

Astronomia : scoperto uno scrigno di pianeti sconosciuti nascosti nella polvere : Osservando un campione di giovani stelle in una regione di formazione stellare nella costellazione del Toro, un gruppo internazionale di astronomi ha scoperto che molte di esse sono circondate da strutture interpretabili come tracce create da pianeti giovani e in via di sviluppo, alcuni dei quali potrebbero raggiungere la dimensione di Nettuno o delle super Terre (pianeti fino a 20 masse terrestri). Allo studio, pubblicato oggi ...