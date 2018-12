I 10 migliori film del 2018

wired

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) 10. Soldado9. HereditaryUtoya: 22 July7. La favorita6. Gli incredibili5. Mission: Impossible - Fallout4. Dragged Across Concrete3. Killing2. Dogman1. Un affare di famigliaÈ stato un grande anno di sangue, in cui iche hanno a che fare con la bestialità umana, l’istinto di sopravvivenza e la violenza si sono rivelati i più convincenti e quelli che meglio sono riusciti a usare il linguaggio delle immagini e del montaggio per raccontare non solo il proprio intreccio ma anche qualcosa di più.Lasciato in grandissima minoranza il cinema drammatico, quello d’azione, poliziesco, horror e militare ha colonizzato una top 10 in cui almeno in 8 titoli qualcuno imbraccia un’arma e qualcun altro muore ammazzato. Sonoanche italiani in cui uccidere è o un atto a lungo meditato, sofferto e terribile, oppure qualcosa di leggero che comporta conseguenze allucinanti. In uno di questi poi ...