Hitman 2 | ritorna la missione gratuita Holiday Hoarders

Hitman 2 : l’Agente 47 ritorna in un nuovo capitolo in un mondo di assassini : L’Agente 47 ritorna in un nuovo capitolo in Un mondo di assassini, con nuove location dinamiche, modalità completamente nuove per il franchise e una costante aggiunta di contenuti gratuiti per tutti i giocatori “Siamo entusiasti di aver lavorato con un team tanto talentuoso come i ragazzi di IO Interactive per il lancio diHITMAN 2” dichiara David Haddad, Presidente di Warner Bros. Interactive Entertainment. “HITMAN 2 ha un gameplay immersivo, ...