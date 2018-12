' Ha violentato una 17enne' | marocchino assolto | era innocente La Lega lo definì

Il capo spirituale di una grande chiesa evangelica in Corea del Sud è stato condannato a 15 anni di carcere per avere violentato otto sue fedeli : Lee Jae-rock, un pastore di 75 anni molto famoso in Corea del Sud e a capo della grande chiesa evangelica Mamin Central Church, è stato condannato a 15 anni di carcere per avere violentato otto donne fedeli al suo culto.

“Mi ha violentato due volte” - madre di tre figli accusata da una ragazzina di 12 anni : La donna di 38 anni accusata dalla minore è stata arrestata dalla polizia. Le violenze risalirebbero a quattro anni fa ma sono emerse solo nell'ottobre scorso quando la presunta vittima, ora 16enne, si è rivolta alle autorità locali raccontando gli episodi.--Sul suo profilo facebook si descrive come una persona molto gentile e premurosa che ama incontrare nuove persone, ma dietro quell'aspetto di madre di famiglia attenta e lavoratrice onesta ...

Bolzano : ventenne condannato a 12 anni per aver violentato una minorenne : Un ragazzo di 20 anni di nazionalità nigeriana è stato condannato a 12 anni per aver violentato una minorenne su una pista ciclabile di Bolzano: quando avrà finito di scontare la pena l'uomo verrà espulso.--Un ragazzo di 20 anni è stato condannato a dodici anni per violenza sessuale nei confronti di una minorenne e, al termine dello sconto di pena, il giovane – di nazionalità nigeriana – dovrà essere espulso dal territorio nazionale: a emettere ...