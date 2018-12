Governo | No a cambi di casacca | il governo dura 5 anni

Il Governo cambia l'ecotassa : colpisce solo i veicoli di lusso e i suv. Protestano i produttori di auto : l'ecotassa resta, ma interesserà soltanto le auto di lusso e i suv, non le vetture di piccola cilindrata come la Fiat Panda. E arriva il bonus per chi acquista macchine con basse emissioni, uno sconto che arriverà fino a 6.000 euro per le meno inquinanti, quelle con emissioni vicine allo zero, prevalentemente ibride ed elettriche. Si profila così il sistema di bonus-malus ambientale per le auto, che il Governo sta mettendo a ...

Berlusconi : Manovra? Va cambiato Governo : 17.32 "Il problema non è qualche decimale. E' una Manovra che non prevede nulla per tagliare le tasse, per attrarre investimenti, per far ripartire la crescita e l'occupazione". Così il leader di FI, Berlusconi, convinto che la Manovra sia "tutta da riscrivere" e che comunque "bisogna cambiare questo governo". Il governo gialloverde "è il frutto di una manovra di Palazzo,che ha messo insieme gli opposti",dice all'AdnKronos. E avverte Salvini: ...

Berlusconi lancia l’allarme : “bisogna cambiare il Governo composto da incapaci” : E’ preoccupato Silvio Berlusconi. Il Cavaliere spiega che “non bisogna cambiare Manovra ma Governo, composto da incapaci”. Il presidente di

Manovra - Berlusconi : “Deficit al 2.04%? Marcia indietro - una buffonata. Cambiare questo Governo di incapaci” : Boccia la Manovra e prevede già la fine del governo gialloverde. Per Silvio Berlusconi la caduta del governo Conte avverrà per “l’abbandono di vari esponenti del Movimento cinque Stelle”. Ma occorre prima un “ritorno nella casa nel centrodestra di Matteo Salvini“, in modo da poter poi chiedere al presidente della Repubblica Mattarella di creare un governo di centrodestra, grazie alla pattuglia di responsabili tra i parlamentari ...

Berlusconi : "Non bisogna cambiare Manovra ma Governo" | "Contatti tra M5s e nostri senatori" : Il presidente di Forza Italia pensa ad un ticket elettorale con una donna e sgancia l'affondo: "Lavoriamo a un governo con esponenti M5s e Salvini"

Domani doppia fiducia Camere - opposizioni attaccano : "Il Governo del cambiamento è una balla" : ... ed è singolare che a farlo sia il ministro Fraccaro, esponente di una forza politica che per 5 anni ci ha angosciato contro ogni fiducia parlando di vulnus della democrazia e con narrazioni ...

Roma : Di Maio - ora Raggi ha Governo amico - dimostreremo che può cambiare : Roma, 11 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - A Roma "quel che non ha funzionato in questi due anni è stato un governo centrale e un governo regionale che facevano la guerra alla città di Roma. In legge bilancio ci saranno, in quota investimenti, i soldi per Roma, perché la Capitale ha bisogno di

GILET GIALLI - MACRON STASERA PARLA ALLA NAZIONE/ Francia - Governo nel caos : Presidente pronto a cambiare rotta : MACRON, STASERA primo discorso ALLA Francia sui GILET GIALLI: le prime concessioni? Il caos del Governo e un Paese spaccato a metà

Manovra - Furlan (Cisl) : “Da Governo cambio di passo significativo. Molta attenzione alle nostre proposte” : “E’ stato un incontro molto approfondito e il premier ha ascoltato la piattaforma che abbiamo illustrato e che abbiamo discusso in questi mesi. C’è stata Molta attenzione per le nostre proposte. Il presidente ha assunto l’impegno di avere in futuro un’interlocuzione più frequente con le organizzazioni sindacali. Un cambio di passo importante, significativo”: così il segretario generale della Cisl, Annamaria ...

Manovra - sindacati in pressing su Governo. Tre incontri per cercare di cambiare il testo : ROMA Più attenzione sulla crescita e sul lavoro: le risposte previste dalla Manovra 'non sono sufficienti', dicono Cgil, Cisl e Uil, e visto che la prossima legge di bilancio è 'ancora un libro bianco'...

Ecotassa - Il Governo : "La norma cambierà in Senato". Vertice con costruttori e sindacati : Dopo l'annuncio-bomba di una nuova sovrattassa sulle nuove auto, proporzionale alle emissioni di CO2 e da applicare alle vetture immatricolate dal 2019 oggi arriva il primo dietrofront del governo. Il quale, di fatto, ne disconosce in parte la paternità e annuncia modifiche in Senato. Sì a incentivi per le elettriche, no a nuovi costi. La norma, accolta da una rivolta delle imprese, delle associazioni dei consumatori e dei sindacati, è ...

Di Maio : il contratto di Governo potrebbe cambiare nel 2021 : Il contratto di governo potrebbe essere rivisto nel 2021. Lo ha annunciato Luigi Di Maio riprendendo quanto detto da Matteo Salvini. "Lui" ha detto il vicepremier M5s a proposito dell'omologo leghista, "ne parla riguardo alle condizioni economiche globali, quindi è tutto condivisibile". Intervistato da Radio 24, Di Maio ha detto che è possibile "migliorare ulteriormente" ...

Ecotassa - Il Governo : "La norma cambierà in Senato". Vertice con costruttori e sindacati : Dopo l'annuncio-bomba di una nuova sovrattassa sulle nuove auto, proporzionale alle emissioni di CO2 e da applicare alle vetture immatricolate dal 2019 oggi arriva il primo dietrofront del governo. Il quale, di fatto, ne disconosce in parte la paternità e annuncia modifiche in Senato. Sì a incentivi per le elettriche, no a nuovi costi. La norma, accolta da una rivolta delle imprese, delle associazioni dei consumatori e dei sindacati, è ...

Ecotassa - Primi dietrofront del Governo : "La norma cambierà in Senato" : Dopo l'annuncio-bomba di una nuova sovrattassa sulle nuove auto, proporzionale alle emissioni di CO2 e da applicare alle vetture immatricolate dal 2019 oggi arriva il primo dietrofront del governo. Il quale, di fatto, ne disconosce in parte la paternità e annuncia modifiche in Senato. Sì a incentivi per le elettriche, no a nuovi costi. La norma, accolta da una rivolta delle imprese, delle associazioni dei consumatori e dei sindacati, è ...