GOVERNO M5S È CON LA SICILIA | SIGLATA INTESA STATO-REGIONE

Silvio Berlusconi : 'Entro il 15 gennaio il GOVERNO salta'. E lancia 'l'operazione scoiattolo' contro i M5s : L'epilogo della trattativa con l'Europa sulla manovra, con la resa parziale alle richieste di Bruxelles, è per Silvio Berlusconi un vero e proprio ricostituente. Nel giorno , ieri 18 dicembre, in cui ...

Pensioni anticipate : Damiano chiede chiarezza al GOVERNO M5s-Lega : Sul fronte 'Pensioni anticipate' torna a parlare Cesare Damiano. L’onorevole dem, con un pressing mirato, fa 7 domande specifiche al Governo, domande che riecheggiano quotidianamente anche sui social, facendo intendere che i cittadini, a oggi sono esausti di non sapere quali saranno le loro sorti previdenziali dal 2019. Occorre chiarezza, il Governo (dicono in massa i pensionandi sui social associandosi al parere di Damiano) sveli le carte di ...

L’operazione scoiattolo di Berlusconi : convincere i delusi M5S per far cadere il GOVERNO : Secondo quanto scrive l'agenzia di stampa Adnkronos, nella serata di ieri, durante il brindisi natalizio a Palazzo Madama, il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi avrebbe invitato i suoi parlamentari "a darsi da fare per sondare i grillini più delusi dalla gestione Di Maio e non solo. 'Ognuno di voi cerchi di avvicinare un grillino scontento, ascoltate il loro malessere'.Continua a leggere

Vi racconto la trappola energetica - non solo - del GOVERNO M5S-Lega : È una riedizione moderna del famoso adagio "botte piena e moglie ubriaca", nel senso che volgiamo un mondo pulito e un clima non "riscaldato", ma continuando a consumare energia come prima. L'ex ...

M5s-Lega : GOVERNO in Aula dopo accordo Ue : ANSA, - ROMA, 18 DIC - "Il governo verrà in Aula quando alla fine ci sarà l'accordo con l'Europa". Lo hanno detto i capigruppo al Senato di Lega e Movimento 5 Stelle, Massimiliano Romeo e Stefano ...

Rixi (Lega) : 'Fu Berlusconi a dirci di fare GOVERNO con M5S' e scarica Forza Italia : Il governo Lega-Movimento Cinque Stelle rappresenta un esecutivo su cui in pochi avrebbero potuto scommettere solo un anno. Due forze eterogenee, apparentemente lontanissime, governano ormai da mesi l'Italia, non senza screzi, ma con un rapporto cementificato da un contratto e quello che sarebbe un rapporto personale privilegiato tra i due leader: Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Tra coloro che vedono peggio questo sodalizio c'è sicuramente ...

Ncc in piazza - tensioni a Roma : «Delusi dal GOVERNO». Bruciata bandiera M5s foto : Il centro della capitale blindato. I manifestanti accerchiano un vigile. Bruciata una bandiera del M5s: «Nessun accordo col ministro dei Trasporti. Lasciamo la piazza in mano alla categoria»

Lega - Rixi : “Berlusconi vuole che cada il GOVERNO? Ci chiese lui di fare un esecutivo alleandoci anche con M5s” : “Berlusconi dice che il governo gialloverde deve cadere? Veramente lui è stato il primo a chiederci di fare un governo per dare stabilità al Paese, anche alleandoci col M5s. Non è che si può entrare in un governo e dopo 6 mesi spegnere la luce o staccare la spina”. Sono le parole del viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi (Lega), nel corso di 24 Mattino, su Radio24. Il politico leghista aggiunge: “Alle elezioni europee ...

Autonomia : Cd Veneto - se M5S la blocca si apra subito crisi di GOVERNO : Venezia, 18 dic. (AdnKronos) - “Se gli M5S bloccano l’Autonomia chiesta con il Referendum lo scorso 21 ottobre 2017 da 2.317.923 persone, si apra subito una crisi di governo”. Sono le parole di Stefano Casali, Consigliere regionale di Centro Destra Veneto - Autonomia e Libertà. “A distanza di più di

Sondaggi - la trattativa con l’Ue non nuoce al GOVERNO : Lega e M5s valgono il 59%. Calano le opposizioni : Pd sotto il 17% : Il dibattito con la commissione Ue sulla manovra non fa male al governo: tutt’altro. Sia la Lega che il Movimento 5 stelle crescono. Lo rileva il Sondaggio settimanale di Swg per il Tg La7. Il Carroccio è dato al 32%, con un punto in più rispetto a una settimana fa. Guadagna uno 0,3% in sette giorni anche il Movimento 5 stelle, che oggi sarebbe scelto dal 26,5% degli elettori. In totale dunque i due partiti di governo sfiorerebbero il ...

Manovra - cosa c’è nell’accordo raggiunto da Lega e M5S al vertice di GOVERNO : Le sedute odierne della Commissione Bilancio del Senato sulla Manovra, previste per il voto degli emendamenti, sono state cancellate. Il provvedimento è atteso in Aula domani. Sarà dunque probabilmente questa l'Aula per apportare le modifiche concordate ieri sera a Palazzo Chigi. "Non posso che dire che il clima è stato disteso, perché è la verità: abbiamo affrontato temi politici e li abbiamo risolti", ha detto il sottosegretario leghista ...

Manovra - GOVERNO : "Trovate coperture". Ecco l'accordo Lega-M5s : Resta il taglio fino al 40% delle pensioni d'oro. Ecotassa solo per auto di lusso. Reddito di cittadinanza e Quota 100 "nelle modalità e nei tempi previsti"

Manovra - scontro Lega-M5s : in serata vertice di GOVERNO : E' previsto in serata un nuovo vertice di governo per superare i nodi legati alla Manovra. L'incontro si terrà a palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo ...

GOVERNO - D'Uva - M5s - : il contratto non si tocca : ... 'hanno troppe anime diverse, all'interno del Parlamento sarebbe un vero e proprio Vietnam, ci sarebbero troppi veti incrociati all'interno della stessa forza politica, non tra due forze politiche ...