Governo | cade un' altra testa | si dimette la manina del Mef

L’operazione scoiattolo di Berlusconi : convincere i delusi M5S per far cadere il Governo : Secondo quanto scrive l'agenzia di stampa Adnkronos, nella serata di ieri, durante il brindisi natalizio a Palazzo Madama, il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi avrebbe invitato i suoi parlamentari "a darsi da fare per sondare i grillini più delusi dalla gestione Di Maio e non solo. 'Ognuno di voi cerchi di avvicinare un grillino scontento, ascoltate il loro malessere'.Continua a leggere

Giorgetti : cade il Governo? Urne E punge di nuovo i 5 Stelle. Video : "Il nostro impegno dura nella misura in cui sarà possibile realizzare il contratto di governo. Quando non sarà possibile finirà, ma allora la parola torni al popolo perché senza il suo consenso un governo non può esistere". Secco. Diretto. Lapidario Segui su affaritaliani.it

Di Maio ha paura di essere mollato da Salvini : il Governo cade : Luigi Di Maio è sotto nei sondaggi. L’onda grillina si è sgonfiata fino al 25-26%. E di questo passo andrà

MOSCOVICI & DEFICIT/ La mossa dell'Ue per far cadere il Governo : Per MOSCOVICI la riduzione del DEFICIT al 2,04% del Pil non è sufficiente. Le sue parole aumentano il conflitto tra Lega e Movimento 5 Stelle

Martina : 'Se cade il Governo - il Pd non farà accordi con M5S' : Parlando poi della futura presidenza del partito, Martina annuncia: 'Il tema di come interpretare una nuova politica di genere è una delle grandi questioni del congresso Pd. Per il mio Pd per esempio ...

Pd - Martina 'Renzi Né cesure né nostalgie'. E sui 5Stelle 'Se cade il Governo - nessun accordo con loro' : Restano tre giorni prima della chiusura delle candidature per il Congresso Pd. I renziani, orfani della figura di Minniti dopo il ritiro dell'ex ministro dell'Interno, sono in fibrillazione. E gli ...

Belgio : coalizione di Governo cade a causa di Global Compact - : La coalizione di governo in Belgio è caduta a causa dell'accordo Global Compact delle Nazioni Unite a seguito di un'acuta crisi politica. Lo ha annunciato domenica, vice primo ministro e ministro degli esteri del regno, Didier Reynders. "Il primo ministro è in udienza dal re, dove annuncerà il rimpasto del governo senza la ...

Silvio Berlusconi - l'indiscrezione sulla chiacchierata con Mattarella : 'Se cade il Governo - lui...' : La fine del governo Lega-M5s è ormai segnata, secondo Silvio Berlusconi, intervenuto alla manifestazione di Forza Italia all'hotel Ergife di Roma. Una certezza dettata soprattutto da una serie di ...

Il Governo belga rischia di cadere per il Global Compact sull’immigrazione : Il principale partito di destra che sostiene il governo non vuole sottoscrivere il documento ONU sull'immigrazione, e potrebbe minacciare di ritirarsi dalla maggioranza

Salvini difende Di Maio e accusa : ‘Qualcuno vuol far cadere il Governo’ : Salvini difende Di Maio e accusa: ‘Qualcuno vuol far cadere il governo’ Matteo Salvini fa quadrato con il partner di governo e difende Luigi Di Maio dagli attacchi concentrici provenienti da media e opposizione dopo lo “scoop” de Le Iene sui presunti illeciti nell’azienda di proprietà del padre del vicepremier pentastellato. L’occasione per lanciare un chiaro messaggio di solidarietà politica nei confronti del ministro ...

Carofiglio la vede così : "Governo Fico sostenuto da tutta la sinistra se dovesse cadere l'esecutivo attuale" : "Il Pd, e tutte le forze alternative alla destra devono smettere di ritenere i grillini fascisti con cuji non si può parlare". Lo dice in una intervista al Fatto il già magistrato, ex senatore e scrittore Gianrico Carofiglio, che non dà possibilità di durare cinque anni all'attuale governo. E avverte: "Il dopo non possono essere le elezioni anticipate".E cosa allora? Per Carofiglio si dovrebbe costituire un "esecutivo ...

Mara Carfagna : 'Questo Governo prima cade e meglio è - purtroppo sta facendo troppi danni' : Intervistata da Maria Latella su Sky TG24, l'attuale vicepresidente della Camera dei deputati, la forzista Mara Carfagna, ha fatto il punto della situazione non solo sull'andamento dell'economia italiana, ma anche sul futuro del centrodestra. L'ex ministro per le Pari opportunità ha dichiarato: "Aprire i giornali ogni mattina significa fare un tuffo nell'ignoto. Il Paese rischia la recessione, il PIL si è fermato, la disoccupazione giovanile ...

Giuseppe Conte e la crisi di Governo : sì - sta per cadere. La prova decisiva - in Parlamento : Tutto e subito, perché il futuro non esiste. Nella maggioranza di Lega e M5s si respira l'aria della corsa contro il tempo e una fine ineluttabile: la crisi di governo . 'Lo capite cosa sta succedendo?...

Salvini difende Di Maio e accusa : 'Qualcuno vuol far cadere il Governo' : Matteo Salvini fa quadrato con il partner di governo e difende Luigi Di Maio dagli attacchi concentrici provenienti da media e opposizione dopo lo “scoop” de Le Iene sui presunti illeciti nell'azienda di proprietà del padre del vicepremier pentastellato. L'occasione per lanciare un chiaro messaggio di solidarietà politica nei confronti del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico (oggi nell'occhio del ciclone) è arrivata con l'intervista ...