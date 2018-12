Google rinnova lo zaino Street View Trekker e annuncia che Gboard supporta 500 lingue

L’app Google si rinnova nelle impostazioni e nella scheda “Altro” : L'app Google è stata rinnovata nella sezione delle impostazioni e nella scheda "Altro" e ora queste modifiche stanno iniziando il roll out tramite un aggiornamento lato server. La nuova scheda "Altro" e la barra in basso adottano completamente il Material Theme di Google. Lo stesso effetto è presente nell'elenco di voci di menu come Raccolte, Ricerca personale, Promemoria, Personalizza e impostazioni, inoltre ci sono diverse nuove aggiunte ...

Google rinnova l’interfaccia Cast di Chrome e aggiunge una scorciatoia per chiudere contemporaneamente tutte le schede aperte : Google rinnova l'interfaccia Cast di Chrome e aggiunge una scorciatoia per chiudere contemporaneamente tutte le schede aperte. Il nuovo pulsante per aprire una nuova scheda si sposta anche al centro dell'interfaccia di Duet, rendendolo ancora più facile da raggiungere con una sola mano. L'articolo Google rinnova l’interfaccia Cast di Chrome e aggiunge una scorciatoia per chiudere contemporaneamente tutte le schede aperte proviene da ...

Google Drive si rinnova e diventa Google One : 2 TB con 9 - 99 euro al mese : Dopo tanti anni di onorato servizio, Google Drive cambia look e diventa Google One, che va a raggruppare più servizi prima divisi in uno solo. I servizi che Google One incorpora sono Drive, Gmail e leggi di più...

Google Maps rinnova le impostazioni del navigatore e permette di impostare il tema scuro : Google Maps da una rinfrescata alle impostazioni di navigazione e permette di mantenere sempre attiva la modalità scura, anche di giorno. L'articolo Google Maps rinnova le impostazioni del navigatore e permette di impostare il tema scuro proviene da TuttoAndroid.

Google Keep si rinnova col nuovo Material Theme : Google Keep, o meglio Note di Keep, sta ricevendo un aggiornamento che ne rinnova profondamente il look nel segno del nuovo Material Theme L'articolo Google Keep si rinnova col nuovo Material Theme proviene da TuttoAndroid.