Global compact migranti | Camera approva mozione Lega-M5s per “rinviare decisione

Global compact - mozione di maggioranza per rinviare la decisione : La maggioranza ha chiesto di rinviare la decisione sull'adesione dell'Italia al Global Compact perché, per Lega e M5s, sono necessarie valutazioni ulteriori sui suoi effetti. I capigruppo dei partiti al governo alla Camera una mozione - alla quale l'esecutivo ha espresso parere favorevole - in cui si legge: "Si impegna il governo a rinviare la decisione in merito all'adesione dell'Italia al Global Compact in seguito a un'ampia valutazione ...

Global compact - Fico : 'L'Italia deve sedersi al tavolo sui migranti' : "Patto Globale per le migrazioni, questa è la traduzione di Global Compact: siccome l'immigrazione è una problematica Globale per forza dobbiamo sederci al tavolo con tutti Paesi del mondo, specie quelli da cui partono i migranti". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico. "Dobbiamo scostarci dalla politica di Trump sulla immigrazione e sull'ambiente", ha aggiunto.

Firmare il Global compact - ma fermarne la visione liberista : Il "Global Compact for safe, orderly and regular migration", il documento promosso dall'Onu per flussi migratori regolari, ordinati e sicuri, sottoscritto a Marrakech settimana scorsa da circa 160 Paesi, è un importante passo avanti.Innanzitutto, per una ragione politica: l'approccio multilaterale è irrinunciabile per governare un fenomeno strutturale e complesso. Il governo Giallo-Verde dovrebbe sottoscriverlo. Rinunciare, ...

Belgio - governo crolla sul Global compact : premier dà le dimissioni : Belgio, governo crolla sul Global Compact: premier dà le dimissioni 10 giorni fa, il principale alleato di governo è uscito dall’esecutivo. Il governo, diventato di minoranza, non ha retto l’urto dell’uscita dei nazionalisti fiamminghi, che sostengono che l’accordo avrebbe tolto la sovranità al Belgio sulla gestione dei migranti. E così il premier ha rassegnato le dimissioni. Michel, in carica dall’ottobre del 2014, ...

Anticorruzione e Global compact - percorso a ostacoli per la maggioranza : L’attenzione in queste ore è tutta concentrata sulla manovra, sulla conclusione del confronto con la commissione Ue. Di Maio e Salvini si mostrano compatti. Ripetono che è stato fatto...

Belgio - premier Charles Michel annuncia le dimissioni. Governo si era spaccato dopo l’ok al Global Compact : Il premier belga Charles Michel ha annunciato le sue dimissioni in un discorso in parlamento, spiegando che comunicherà la sua decisione al Re Filippo. Nei giorni scorsi il Global Compact sui migranti aveva provocato una spaccatura nell’esecutivo. Le dimissioni dovranno essere accolte dal sovrano, che – riferiscono i media locali – potrebbe congelare la situazione in attesa di ulteriori sviluppi. Il 9 dicembre i ministri nazionalisti ...

Global compact rifugiati : Onu approva - l'Italia vota a favore. Meloni contesta : 'Chi ha deciso il sì dell'Italia?' : ... atteso da tempo, che i Paesi che ospitano un gran numero di rifugiati offrono un enorme servizio a tutta l'umanità, stabilendo in che modo il resto del mondo può contribuire a condividere il peso di ...

La chiamata alle armi buonista : "L'Italia firmi il Global Compact" : Poteva mancare l'appello buonista per il Global Compact? Ovviamente no. E così è prontamente arrivato.Il testo è stato scritto da personalità della cultura, della scienza, delle istituzioni e della politica. Tutti convinti della bontà del patto Onu per il diritto a migrare. Tra le firme ci sono magistrati, politici, sindaci, membri di vari associazioni e via dicendo. Ci sono l'ex magistrato e scrittore Gianrico Carofiglio, Mimmo Lucano, sindaco ...

L'Italia ha votato a favore del Global compact sui rifugiati : L'UNHCR stima che, alla fine del 2017, i rifugiati nel mondo fossero circa 25,4 milioni di persone, di cui oltre la metà minorenni. Oggi il 60 per cento dei rifugiati mondiali è ospitato da appena ...

Global compact rifugiati - Onu approva e anche l’Italia dice sì. CasaPound contesta Salvini : Pochi giorni dopo l’adozione a Marrakech del contestato Global compact for migration, l'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato a larga maggioranza un quadro Globale non vincolante, per sostenere i rifugiati. Stati Uniti e Ungheria si sono opposti, ma l'Italia ha aderito. Meloni attacca: "Scusate, ma chi e dove ha deciso il voto italiano?".Continua a leggere

Global compact per i rifugiati - quel 'patto a tre' che ha spiazzato Salvini : Dalla sedia vuota a Marrakech all'alzata di mano al Palazzo di Vetro. L'Italia cambia verso sul Global Compact per i rifugiati e, alle Nazioni Unite, vota "sì". Dal Palazzo di Vetro al Palazzo di Vetro: due mesi fa, durante i lavori dell'Assemblea generale dell'Onu a New York, il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi aveva annunciato che "quello che faremo a Marrakech è di importanza fondamentale", e che "l'Italia è ...

Global compact rifugiati - Onu approva e Italia vota a favore. Camera dovrà esprimersi su quello sulla Migrazione : L’Assemblea generale dell’Onu ha dato il via libera al Global compact on refugees, nonostante l’opposizione di Stati Uniti e Ungheria. Si tratta di un quadro Globale non vincolante che fornisce un sostegno ai Paesi dove risiedono la maggior parte degli oltre 25 milioni di rifugiati al mondo. Anche l’Italia si è espressa a favore. Il provvedimento rafforza la responsabilità condivisa per aiutare coloro che sono costretti a ...