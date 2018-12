Global Compact | l' Onu approva | Italia astenuta

Global Compact - perché il patto dell'Onu sugli immigrati è una sciagura per l'Italia : voci sul patto M5s-Pd : La cosa più grave del Global Compact è la sua gentilezza. Il suo apparire un delicato acquerello, un prato di viole in cui il mondo riposerà sereno. Lì sta la truffa. Evita di guardare la tragedia che ...

L’ONU ha approvato il Global Compact sui migranti - l’Italia si è astenuta : L’assemblea generale dell’ONU ha approvato a larga maggioranza un documento sui migranti chiamato Global Compact for Migration, che stabilisce alcune linee guida nella gestione dell’immigrazione in tutto il mondo. A differenza della maggior parte dei paesi dell’Europa occidentale, l’Italia si è

Global Compact : Occhionero - grave non sedersi al tavolo di Marrakech : "Pensiamo alla Costituzione degli Stati Uniti, un grande paese che ha accolto in passato migranti da ogni parte del mondo, e a quella italiana che, all'articolo 35, sancisce il diritto a emigrare". "...

Global Compact - Lega e 5Stelle rinviano. Fico insiste : l'Italia si sieda al tavolo Onu : Nei minuti in cui la maggioranza giallo-verde è uscita dall'impasse votando alla Camera una mozione con cui di fatto rinvia la decisione sul Global Compact sui migranti, il presidente Roberto Fico è ...

Global Compact : ok mozione M5S-Lega - Italia rinvia decisione : ... questa é la traduzione di Global Compact - sottolinea -: siccome l'immigrazione é una problematica Globale per forza dobbiamo sederci al tavolo con tutti Paesi del mondo, specie quelli da cui ...

Global Compact - Meloni : "Se 5 stelle dettano legge su politica migratoria la Lega che ci sta a fare? : 'Stiamo votando una manovra nella quale non c'è niente di centro destra, ci siamo sorbiti cose che sono lontane da noi, se adesso i 5 stelle iniziano a dettare legge anche sulla politica migratoria mi chiedo che ci state a fare?'. Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in aula alla Camera. _Courtesy CameraWebTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...

Global Compact - decisione rinviata ma alla Camera è di nuovo polemica : Approvata questa mattina dall'aula della Camera dei deputati la mozione della maggioranza che sospende ogni deliberazione sulla firma dell'accordo Onu sui migranti sottoscritto da circa 190 paesi al ...

Global Compact - Boldrini - LeU - : "Decisione che va contro interessi Paese" : Le reazioni politiche dalla Sala Stampa di Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Global Compact - Fico : 'Sediamoci al tavolo sui migranti' - Ma M5s e Lega rinviano l'adesione e prendono tempo : "Patto Globale per le migrazioni, questa è la traduzione di Global Compact : siccome l'immigrazione è una problematica Globale per forza dobbiamo sederci al tavolo con tutti Paesi del mondo, specie quelli da cui partono i migranti". Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico mentre la maggioranza incassa invece il sì dell'Aula su una mozione che impegna il governo a "rinviare ...

Migranti - appello al Parlamento per l'adesione italiana al Global compact : 'Un appello al Parlamento affinche' sostenga l'adesione e al Governo affinche' firmi il Global compact'. E' questa la sintesi del testo, scritto da personalita' della cultura, della scienza, delle istituzioni e della politica, indirizzato al Governo...

Fico "impone" il Global Compact : "L'Italia deve per forza sedersi al tavolo". Ma Lega-M5S rinviano : Fico torna alla carica. E stavolta lo fa con termini perentori, quasi fosse un ordine. L'Italia - dice - sul Global Compact 'deve per forza sedersi al tavolo'. Per forza. Alla Camera la maggioranza ...

M5s-Lega - rinviare scelte su Global Compact. Sì dell'Aula alla mozione : ... questa é la traduzione di Global Compact: siccome l'immigrazione é una problematica Globale per forza dobbiamo sederci al tavolo con tutti Paesi del mondo, specie quelli da cui partono i migranti, ...

Global Compact migranti - Camera approva mozione Lega-M5s per “rinviare decisione sull’adesione dell’Italia” : Sì dell’Aula della Camera alla mozione di maggioranza in materia di Global compact, che impegna il governo a “rinviare la decisione in merito all’adesione dell’Italia” al ‘Patto Globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare’, presentato come la più ampia iniziativa strategica di revisione dei flussi migratori e della loro gestione. Bocciate, invece, tutte le altre mozioni, che prevedevano di impegnare il governo ...

Global Compact : Fico - Italia partecipi : ... 19 DIC - "Patto Globale per le migrazioni, questa é la traduzione di Global Compact: siccome l'immigrazione é una problematica Globale per forza dobbiamo sederci al tavolo con tutti Paesi del mondo, ...