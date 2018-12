Gli uomini diventano davvero adulti solo dopo i 50 anni | lo sostiene uno studio

Lavoro - le donne guadagneranno come Gli uomini tra circa 200 anni - : Il gender gap sul Lavoro continuerà ad esistere almeno per altri due secoli: lo afferma il report annuale del World Economic Forum 2018

Uomini e Donne oggi : Gemma lancia la rosa di Rocco - volano bottiGliette : oggi Uomini e Donne: Denise e Sebastiano litigano, bottigliette che volano in studio Torna il Trono Over dal punto in cui siamo rimasti ieri pomeriggio. Nuova e ricchissima puntata di Uomini e Donne. Noel e Armando continuano a discutere e alla fine finiscono per litigare dietro le quinte dello studio. Si sentono urla da entrambi […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Gemma lancia la rosa di Rocco, volano bottigliette proviene da Gossip e Tv.

Il sesso fa davvero bene? Tra uomini e donne non è la stessa cosa : ecco cosa hanno scoperto Gli esperti : Fare sesso con frequenza farebbe bene agli uomini, ma non alle donne. A rivelarlo è uno studio inglese che sfaterebbe quanto detto fino ad ora dagli esperti. Il miglioramento della vita, spiegano i ricercatori dell’università Anglia Ruskin a Cambridge, per le donne non sarebbe dato dal sesso, ma da baci frequenti, carezze ed empatia emotiva col partner. La ricerca è stata condotta grazie a questionari anonimi su cinquemila volontari tra i ...

Le donne guadagneranno come Gli uomini tra 200 anni : La strada per raggiungere la parità di genere, in particolare sul fronte economico, è ancora molto lunga. Per la precisione, ci vorranno probabilmente due secoli prima che le donne guadagnino quanto le loro controparti maschili. A rivelarlo sono le stime annuali del World Economic Forum's Global Gender Gap Report, rese note da Bloomberg News.Secondo il rapporto saranno necessari 202 anni per colmare completamente le differenze ...

Skeleton - Coppa del Mondo Winterberg 2018 : Jacqueline Loelling si riscatta - la Russia continua a comandare tra Gli uomini : La Coppa del Mondo di Skeleton 2018/19 ha fatto tappa in Germania, a Winterberg, in occasione del secondo appuntamento stagionale. Dopo l’esordio di Sigulda, in Lettonia, la pista della Renania Settentrionale ha regalato risposte importanti con prestazioni che iniziano a dare uno scenario più chiaro alle due competizioni. Tra gli uomini, per esempio, la stagione ha preso il via con gli atleti russi decisamente sugli scudi. Dopo il successo ...

Uomini e donne - Francesca Del TaGlia in ospedale : ‘Momenti di paura’ : Un weekend di apprensione quello appena vissuto da Francesca Del Taglia. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha spiegato sui social il motivo della sua temporanea sparizione dal web. La compagna dell’ex tronista Eugenio Colombo infatti non si è sentita bene ed è andata in ospedale dove si è sottoposta a una serie di accertamenti dal momento che aveva problemi di equilibrio: “Purtroppo venerdì mi sono sentita male e diciamo ...

