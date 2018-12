Dottor Google - 'specialista' in diete fai da te - a lui si rivolgono Gli italiani a Natale : Cercare la dieta personalizzata su Google sembrerebbe essere diventata la pratica più diffusa tra gli italiani che vogliono perdere peso, soprattutto sotto Natale. È quanto emerge da un'analisi di Consulcesi Club condotta in collaborazione con il portale online Sanità Informazione. La dieta on line si cerca su Google Quando il Natale arriva, arrivano anche i sensi di colpa legati ad un eccessivo consumo di alimenti e bevande, tra cui zuccheri, ...

Gli italiani hanno scelto l'Italia per dire addio al 2018 : Roma, 19 dic., askanews, - Le feste di Natale sono per la maggior parte degli italiani un periodo da trascorrere in famiglia, a casa di parenti o amici, soprattutto la notte della Vigilia e il ...

Che porno hanno guardato Gli italiani nel 2018 : Prosegue, inoltre, la crescita di interesse per la categoria Transgeder: gli italiani hanno il 41 percento di probabilità in più di cercarla rispetto al resto del mondo. Infine, sempre nel report, si ...

Il Confine - su Sky TG24 cosa pensano Gli italiani dei grandi temi che dividono il paese : Un grande tema che divide l’opinione pubblica, le convinzioni degli italiani su questo argomento e le risposte della politica e delle istituzioni. È la formula de “Il Confine”, il nuovo appuntamento di Sky TG24, condotto da Sarah Varetto, che mette sotto la lente un tema che fa discutere e cerca di capire cosa ne pensino davvero le persone, per misurare quanto è profondo il confin...

Il risparmio deGli italiani si basa sulla fiducia : ... datata 1915, e tenuta alla Bocconi, al centro della quale c'era il tema del «rischio della politica economica». Il ministro ed economista ha fatto l'excursus della vita e delle opere di Beneduce, ...

Sondaggi elettorali : la maggioranza deGli italiani vuole investimenti su sanità e scuola : Il 75% degli elettori, secondo Demopolis, chiede interventi per il rilancio economico ed occupazionale, i due terzi la riduzione della pressione fiscale. Il 64% dei cittadini auspica investimenti nella sanità pubblica, il 58% lo snellimento della burocrazia. La maggioranza degli italiani vorrebbe inoltre un impegno più forte nelle politiche per l’ambiente e a favore della scuola pubblica.Continua a leggere

Berlino : a Panorama Gli italiani Bondi e : ANSA, - ROMA, 18 DIC - In una edizione del Festival di Berlino 2019, 7-17 febbraio, in cui sono assenti Shooting Star del nostro Paese, arrivano però i primi titoli italiani. Tra i 22 film annunciati ...

SkyTg24 - Il Confine : cosa pensano Gli italiani del Governo gialloverde? : Un grande tema che divide l’opinione pubblica, le convinzioni degli italiani su questo argomento e le risposte della politica e delle istituzioni. È la formula de “Il Confine”, il nuovo appuntamento di Sky TG24, condotto da Sarah Varetto, che mette sotto la lente un tema che fa discutere e cerca di capire cosa ne pensino davvero le persone, per misurare quanto è profondo il Confine tra i due schieramenti e quanto sono davvero distanti. Nel primo ...

Pornhub - ecco i dati di fine anno : la pornostar più amata - “l’ascesa” de El Nino - e cosa cercano Gli italiani : Trentatre miliardi e mezzo di visitatori in un anno, 92 milioni al giorno, novecentosessantadue ricerche al secondo. Queste le cifre, di massima, di cos’è stato Pornhub nel 2018. C’è da lucidarsi gli occhi a leggere numeri che sembrano usciti quantitativamente da qualche algoritmo della Nasa. Giusto per essere più chiari: è come se tutti gli abitanti maschi e femmine del Canada, della Polonia e dell’Australia si fossero collegati in un giorno al ...

Italicus - Due agosto - omicidio Amato : digitalizzati e consultabili Gli atti di 18 processi italiani : Oltre un milione di documenti di fatto pubblici. Bolognesi: "Tassello importante verso la verità che va costruita passo dopo passo con fatti concreti"

Benessere in miglioramento ma cresce l'insoddisfazione deGli italiani - rapporto BES : Benessere in miglioramento per gli italiani, ma anche tanta insoddisfazione . E' quanto emerge dalla sesta edizione del rapporto BES sul Benessere equo e sostenibile dell'ISTAT , che esamina gli ...

Rai - esposto sulle nomine dei vice direttori 'Danno alle casse deGli italiani'. La tv di Stato totale rispetto della legge : ROMA - Ventinove nuovi direttori in Rai. Due giornalisti assunti all'esterno in un'azienda che pure conta 1600 cronisti. Ex vice direttori - ora scalzati dal loro ruolo operativo - che restano in ...

Istat : migliora benessere ma Gli italiani sono più insoddisfatti : Roma, 18 dic., askanews, - migliora il benessere ma gli italiani sono più insoddisfatti. E' quanto emerge dal rapporto Istat 2018 sul benessere equo e sostenibile. La situazione del complesso delle ...

Istat : migliora benessere ma Gli italiani sono più insoddisfatti : Roma, 18 dic., askanews, - migliora il benessere ma gli italiani sono più insoddisfatti. E' quanto emerge dal rapporto Istat 2018 sul benessere equo e sostenibile.La situazione del complesso delle ...