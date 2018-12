Gigante Saalbach | ha vinto Zan Kranjec! Big a secco | Luca De Aliprandini miglior italiano

Sci : Gigante Saalbach - vince Kranjec : ... AUSTRIA,, 19 DIC - Sulle nevi di casa,a Saalbach, non ha vinto il campionissimo Marcel Hirscher che, dopo i successi a ripetizione, non è neppure salito sul podio del gigante di Coppa del Mondo dove ...

Sci alpino - Gigante Saalbach 2018 : prima vittoria per Kranjec - Hirscher mai così male da quasi 3 anni! 9° De Aliprandini : Succede di tutto nel Gigante maschile di Coppa del Mondo di sci alpino a Saalbach, in Austria. La prima notizia è che Marcel Hirscher non solo non ha vinto, ma non è neppure salito sul podio. A festeggiare la prima affermazione in carriera nel circuito maggiore è così lo sloveno Zan Kranjec che ha preceduto lo svizzero Loic Meillard ed il francese Mathieu Faivre. Giornata epocale, dunque, per la Slovenia, che solo un paio d’ore prima aveva ...

LIVE Sci alpino - Gigante Saalbach 2018 in DIRETTA : seconda manche - Hirscher e gli azzurri per la rimonta. Bene De Aliprandini - Tonetti fuori : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche del Gigante di Saalbach, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. A sorpresa Matts Olsson dopo la prima manche. Una prova molto regolare, senza sbavature per lo svedese, sceso sicuramente nelle migliori condizioni possibili. Alle sue spalle, praticamente attaccato allo scandinavo, c’è l’austriaco Manuel Feller, che paga solamente tre centesimi dal ...

Gigante Saalbach streaming video Rai : via alla 2manche - si riparte! - Coppa del Mondo sci - : Diretta Gigante Saalbach streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci maschile: favoriti e azzurri , oggi 19 dicembre, .

Gigante Saalbach streaming video Rai : Olsson al comando - Hirscher insegue! - Coppa del Mondo sci - : Diretta Gigante Saalbach streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci maschile: favoriti e azzurri , oggi 19 dicembre, .

Sci alpino - lo svedese Olsson domina la prima manche del Gigante di Saalbach : De Aliprandini il migliore degli azzurri : Olsson al comando dopo la prima manche del gigante di Saalbach, De Aliprandini, Moelgg e Tonetti non lontani dalla top ten Grande sorpresa nella prima manche del gigante di Saalbach. Davanti ai propri tifosi l’austriaco Marcel Hirscher, leader indiscusso della Coppa del mondo capace di vincere le ultime sei gare della specialità (più il parallelo dell’Alta Badia), è soltanto quinto, a 71 centesimi da Matts Olsson. Lo svedese, ...

Sci : Gigante Saalbach - Olsson al comando : ANSA, - Saalbach, AUSTRIA,, 19 DIC - Lo svedese Matts Olsson, in 1'20"76, è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Coppa del mondo a Saalbach, recupero di quello non disputato a Soelden. Secondo l'austriaco Manuel Feller, in 1'20"79, terzo lo svizzero Logic Meillard, 1'21"06,. Solo quinto, con un ritardo di 71 centesimi, l'...

Sci alpino - Gigante Saalbach 2018 : Matts Olsson sorprende nella prima manche - Marcel Hirscher solo quinto! Dodicesimo De Aliprandini : Matts Olsson sfrutta al meglio il pettorale numero uno ed è al comando del Gigante di Saalbach dopo la prima manche. Una prova molto regolare, senza sbavature per lo svedese, sceso sicuramente nelle migliori condizioni possibili. Alle sue spalle, praticamente attaccato allo scandinavo, c’è l’austriaco Manuel Feller, che paga solamente tre centesimi dal leader della classifica. I numeri bassi sono stati sicuramente favoriti ed infatti ...

LIVE Sci alpino - Gigante Saalbach 2018 in DIRETTA : Olsson primo a casa Hirscher - De Aliprandini il migliore degli azzurri : fuori dai primi 10 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche del Gigante di Saalbach, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 e recupero della gara cancellata a Soelden ad ottobre. Si corre in casa di Marcel Hirscher, e il campione austriaco proverà a iniziare con il piede giusto questa due-giorni che si completerà domani con lo speciale. Per il 7 volte vincitore della Coppa del Mondo, quindi, si presenta la grande ...

Gigante Saalbach streaming video e diretta tv : via alla 1manche - in pista! - Coppa del Mondo sci - : diretta Gigante Saalbach streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci maschile: favoriti e azzurri , oggi 19 dicembre, .

Sci alpino oggi - Gigante Saalbach 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino arriva in Austria a Saalbach dove saranno protagoniste le prove tecniche. Tutti nuovamente contro Marcel Hirscher, reduce dalla straordinaria vittoria in Alta Badia dove ha distrutto tutti gli altri avversari. L’austriaco è il super favorito nel Gigante odierno. Di seguito il programma completo del Gigante di Saalbach. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai Sport ed Eurosport. ...